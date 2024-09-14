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第5屆樹林三峽北大社區「瘋北大兒童上街趣」 馬路再變遊戲場

立委蘇巧慧（右四）、吳琪銘（左）一起參加「瘋北大兒童上街趣」活動。（記者翁聿煌攝）

立委蘇巧慧（右四）、吳琪銘（左）一起參加「瘋北大兒童上街趣」活動。（記者翁聿煌攝）

2024/09/14 17:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕第5屆樹林三峽北大社區「瘋北大兒童上街趣」14日登場，立法委員蘇巧慧偕知名兒童繪本作家「賴馬」一同出席，蘇巧慧表示，「瘋北大」活動在北大社區已經舉辦5屆，她從第一屆開始便從旁協助，一路見證活動越來越成功，今天也特別和「賴馬」一起和大小朋友同樂，期盼未來能為新北打造更多友善的親子生活環境。

第5屆瘋北大以「冒險遊戲」為主題，將馬路變身成為遊戲場，佈置滑水道、創意關卡、紙板迷宮與彩繪公車，大小朋友用蠟筆、水彩在公車與柏油路上盡情塗鴉，歡樂瘋玩，「瘋北大兒童上街趣」由「財團法人瘋北大文教發展促進會」主辦，立法委員吳琪銘、新北市議員廖宜琨及多個在地共辦團體皆出席開玩儀式。

蘇巧慧指出，今天正是「瘋北大」5歲生日，她不只與「水獺媽媽人偶」和大小朋友一同歡慶生日，更帶著「賴馬」一起到現場感受熱鬧氣氛，兩人體驗手繪巴士與在柏油路上塗鴉，蘇巧慧笑稱，在專業的繪本作家旁邊畫畫，根本是在「班門弄斧」，蘇巧慧期許自己是「搭建舞台的人」，希望能夠讓各個領域的人都能有自己的舞台，展現光芒、實踐夢想。

蘇巧慧補充，這幾年她與立委吳琪銘積極建設北大社區，不僅在桃子腳國中小整建操場、翻新老舊廁所，同時也和吳琪銘一同協助爭取三峽國中拳擊隊設備翻新，更爭取內政部補助，規劃施作排水幹線，改善北大社區易淹水地區，希望能夠為北大社區的民眾打造更好的育兒、生活環境。

「瘋北大兒童上街趣」家長帶著小朋友在街上開心塗鴉。（記者翁聿煌攝）

「瘋北大兒童上街趣」家長帶著小朋友在街上開心塗鴉。（記者翁聿煌攝）

「瘋北大兒童上街趣」設計眾多有趣遊戲，親子開心玩樂。（記者翁聿煌攝）

「瘋北大兒童上街趣」設計眾多有趣遊戲，親子開心玩樂。（記者翁聿煌攝）

「瘋北大兒童上街趣」設置大型充氣溜滑梯，小朋友玩得開心。（記者翁聿煌攝）

「瘋北大兒童上街趣」設置大型充氣溜滑梯，小朋友玩得開心。（記者翁聿煌攝）

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