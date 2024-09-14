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    日月潭惡霸魚虎護幼獵食「紅色警戒」魚球頻現蹤

    日月潭「惡霸」魚虎近期頻繁帶著魚球獵食，潭區頻見「紅色警戒」魚球現蹤。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭「惡霸」魚虎近期頻繁帶著魚球獵食，潭區頻見「紅色警戒」魚球現蹤。（記者劉濱銓翻攝）

    2024/09/14 13:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期是「湖中惡霸」外來種魚虎繁殖護幼期，潭區釣客「日月潭一等高」近日就多次目睹魚虎護幼，常有鮮紅幼魚成群出沒出現「紅色警戒」，他表示，今年應是潭區旱季水位回升較早，岸邊都有樹枝障礙物可供魚虎藏匿築巢，才造成目前電撈不容易找到魚球，不過接下來成魚頻繁帶著魚球獵食，就較有機會捕獲魚虎球。

    「日月潭一等高」表示，最近魚虎頻繁帶著魚球出沒，不僅有初生呈現鮮紅色的幼魚，也有成長到12、13公分的幼魚，可說大大小小都有，但今年目前的魚球電撈成果較不如以往，恐是因潭區今年旱季水位較早回升，岸邊堆積的樹枝成為魚虎配對時的現成巢穴，之後魚球陸續孵出，也提供最佳掩蔽地點，加上魚虎警覺性高、相當會躲，防治才會較為困難。

    不過，魚球隨著體型漸大，成體魚虎還是會帶著外出獵食，潭區最近頻見「紅色警戒」魚虎球，或是集體浮出換氣的「死亡泡泡」，預估接下來魚球活動將更趨頻繁，電撈成果也會逐漸顯現，若能趁魚虎護幼期加強電撈魚球，不僅能保護原生魚苗不受魚球獵食，也能抑制魚虎數量，有助潭區魚類生態平衡。

    日月潭「惡霸」魚虎近期頻繁帶著魚球獵食，潭區頻見「紅色警戒」魚球現蹤。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭「惡霸」魚虎近期頻繁帶著魚球獵食，潭區頻見「紅色警戒」魚球現蹤。（「日月潭一等高」提供）

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