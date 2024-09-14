用心守護幼童身心健康 新北表揚354位公私立幼兒園教保服務人員

新北市副市長劉和然與獲資深負責人高齡93歲小康幼兒園涂福增涂老爹感動擁抱。（記者羅國嘉攝）

2024/09/14 13:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今於三重區三和國中辦理「113年度公私立幼兒園教保服務績優暨資深人員表揚典禮」，由副市長劉和然出席頒獎，表彰新北教保服務績優暨資深人員優良典範，並肯定幼教人員教學深耕與專業領航，此次榮獲表揚者共計354位，包括績優人員49位及資深人員305位。局長張明文表示，將持續投入經費與資源，打造更優質的幼教環境，提供完善的支持。

榮獲績優教保員的金龍國小附幼老師鄭淑女，服務幼教38年，善於資源再利用，將廢棄物改造成適合的教具，不過她說，「40歲那年所有事物把時間卡緊，導致因太累，引發中耳炎進而聽力受損」，但她秉持著愛孩子的心，透過助聽器用心傾聽幼兒的聲音，曾遇到班上自閉症幼生小嘉，不斷地嘗試各種教學策略，並鼓勵其他幼生一起協助，讓小嘉順利從幼兒園畢業；小嘉成年後多年，每年總是會找時間回到園裡拜訪老師表達感謝。

請繼續往下閱讀...

榮獲資深負責人的小康幼兒園涂福增，今年93歲是此次最高齡得獎人，55年的幼教經歷，見證幼兒教育變遷，從幼托整合到轉型為準公共幼兒園，環境在變，唯一不變的是愛護幼兒的心，每日到園服務，數十年如一日，對教育的熱愛從未停止；涂福增說，「因為我終生為教育，所以才沒有離開教育。」

副市長劉和然指出，新北市是全國幼生人數最多的縣市，每年投入高達百億的經費用於育兒津貼、就學補助、弱勢生補助、增班工程、設施設備改善、學前特教補助、延長照顧等各項資源，而教育主體是人，教育現場辛苦耕耘的專業夥伴更是優質幼教的關鍵所在。

張明文表示，教保服務績優人員，經由委員實地訪視，含園長、教師、教保員、廚工、職員及護理人員共49名獲獎，表現肯定，另，新北獎勵教保人員久任制度，榮獲資深教保服務人員達305人，除頒發獎狀及獎座外，今年度更有資深獎勵金制度，勉勵幼兒園夥伴持續追求幼教共好，形塑幼兒幸福園地。

新北市副市長劉和然頒贈績優教保員予服務38年的金龍國小附幼老師鄭淑女。（記者羅國嘉攝）

113年度公私立幼兒園教保服務績優暨資深人員表揚典禮大合影。（記者羅國嘉攝）

小康幼兒園涂福增是今年獲資深負責人最高齡得獎人。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法