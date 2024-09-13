週六北東有陣雨！中南部午後防大雨

週六午後西半部及東北部地區，有局部大雨發生的機率。（資料照）

2024/09/13 21:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（14日）受颱風外圍環流東北風影響，北部、東北部地區全天有陣雨，午後西半部有局部大雨發生機率。各地高溫可來到32到34度，沒下雨時感受較悶熱。

中央氣象署預報，週六水氣偏多，北部、東北部地區及馬祖、澎湖留意有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別是西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用，另外清晨至上午，中南部地區亦有零星雨勢。

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溫度方面，週六各地高溫約32到34度，沒下雨時感受較悶熱，請多補充水分。

天氣風險公司提醒，週六受到颱風外圍環流東北風影響、水氣較多。北部、東北部地區全天都有陣雨機會，迎風面及山區雨勢較持續或明顯，會有比較多的累積雨量。中南部、花東地區則是午後有局部短暫陣雨機會。

紫外線方面，週六雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏北風，迎風面擴散條件轉好，竹苗以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週六各地高溫32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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