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只剩週日水氣少！下週注意南海、菲律賓東方熱帶擾動

氣象署提供未來兩週天氣不穩定。（氣象署提供）

氣象署提供未來兩週天氣不穩定。（氣象署提供）

2024/09/13 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風貝碧佳預計下週一登陸中國上海附近，中央氣象署預報，貝碧佳路徑比原先預報的離台灣更遠，天氣較少受到影響；但氣象署也預測，9月下旬南海到菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發生的可能，要持續觀察並注意預報。

氣象署預報員李孟軒說，明天（14日）水氣較多，午後各地都有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生機率，不過，下週日（15日）到下週一（16日）白天天氣較穩定，各地大多是多雲到晴，僅北部、東北部地區有零星短暫陣雨。

「不過下週一晚上就變天，水氣又開始增加」，李孟軒說，週日因貝碧佳颱風離台灣較遠、反而有颱風外圍的沉降作用，天氣較穩定，但下週一晚間到下週二（17日）水氣增加，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

李孟軒說，下週三到下週五（18日到20日）台灣仍在低壓帶內，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨的天氣。

李孟軒說，要注意的是菲律賓東側海面下週可能會有熱帶擾動發展起來，但仍要等下週發展得比較成熟後，路徑才會比較確定。

氣象署今天也公布「月長期天氣展望」，未來兩週台灣鄰近洋面水氣多，各地天氣不穩定。9月下旬南海到菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發生的可能，請隨時注意最新預報資訊。

氣象署提醒注意菲律賓東方海面的熱帶擾動發展。（取自氣象署官網）

氣象署提醒注意菲律賓東方海面的熱帶擾動發展。（取自氣象署官網）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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