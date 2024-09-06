奶貓頭皮異常堅硬竟是大面積壞死 堅強康復還找到溫暖的家

中和動物之家收到一隻奶貓「頭皮異常堅硬」，竟是皮膚壞死。（新北市動保處提供）

2024/09/06 22:56

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市林先生6月初在中和圓通路發現一窩4隻、約8週大奶貓，送交中和動物之家，其中1隻頭皮異常堅硬，獸醫師黃繼霆檢查確認牠頭皮壞死，歷經1個半月傷口清創和細心照料，終於恢復健康，也為牠找到溫暖的家。認養人寧小姐自述為資深貓奴，為喵喵強韌的生命力感到驚訝，笑稱當初受傷的小奶貓，如今已長成活潑調皮的小貓。

奶貓們一到動物之家，動保員邱麗芳隨即尋找奶貓手志工協助居家照顧，卻發覺有隻頭皮異常。黃繼霆說，這隻奶貓剛送來時，頭皮大面積壞死且右眼萎縮，懷疑可能是接觸到腐蝕性液體，替牠清創移除壞死皮膚，每天清理傷口換包紮，歷經1個半月才完全癒合。

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寧小姐指出，自己養貓經歷已有30年，6月陪朋友至動物之家認養貓咪時，就見過這隻頭部包紮受傷的奶貓，因不捨牠這麼小就嚴重受創，當時就表示有意願認養，並待其傷口痊癒後依約前來辦理手續，給牠一個溫暖的家，在市府動物保護防疫處人員照顧下，傷口癒合良好，而且活潑好動，十分可愛。

資深貓奴寧小姐相當喜愛這隻受傷痊癒的小貓。（新北動保處提供）

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