九份停車業者聯合稽查 公所代管「這停車場」改半小時20元

新北市交通局、瑞芳區公所及警分局率隊至九份老街，突擊檢查停車場經營、停車費率標示不清、違規攬客等面向，查無違規。（新北市交通局提供）

2024/09/06 21:07

〔記者董冠怡／新北報導〕九份老街是熱門觀光景點，曾因周邊停車收費太貴、抽換牌面改次為時等問題引發討論，網路流傳情況疑似再度發生，新北市交通局、瑞芳區公所及警分局近日率隊突擊檢查，查無不法，但將不定期稽查。公所代管的第十九公墓旁停車場，9月10日起從每次酌收100元場地清潔費，改為每半小時20元、每小時40元，提升車位周轉率。

交通局、區公所說，當次稽查從地勢較高的停車場向下沿路巡檢抽查，途經九份老街到代天府，蒐證取締停車場經營、停車費率標示不清、違規攬客，但未發現違規情事，業者均有公告平日、假日停車費率，並主動提供收據，未來會持續不定期派員稽查，若有違規立即取締告發，杜絕不肖商家趁機哄抬價錢，破壞觀光經濟和國際形象。

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第十九公墓旁空地停車場（前身為隔頂停車場）現由區公所協助代管，原本不分平日、假日，每次收取100元，但為避免久占、提升車位周轉率，9月10日起調整為每小時40元、每半小時20元，不足30分鐘以半小時計算。

若搭乘大眾運輸，大台北公車788（基隆-水湳洞）、965（台灣好行-九份金瓜石線）、公路客運1062等公車路線可直達九份，班次固定密集，適用基北北桃1200都會通定期票。公所表示，呼籲遊客多加利用，欣賞黃金山城美景。

另外，本報今年披露，這處停車場涉及違法占用公有地牟利，市府隨後排除占用並收回公有地，決議變更地目為交通用地，面積相當於792坪，原本預計9月底會有結果、最快10月委外招標。

不過交通局說，事涉範圍涵蓋山坡地，依規需做水土保持計畫，無法利用現況進行鋪面翻新重做停車場，現正擬定興辦事業計畫、水保計畫報告書，製作完成後就會呈送市府地政局、農業局審查，接手、招標期程估需延至明年。

農業局說，停車場位處山坡地，依照「水土保持法」規定要提送水土保持申請書件，向目的事業主管機關交通局補正申請，再轉送農業局審核通過後，始得使用；地政局回應，待交通局核准此停車場的興辦事業計畫後，就會協助辦理後續相關用地變更。

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