台積電日本設廠帶動需求 催生《當代中文課程》日文版

沿用《當代中文課程第一冊》課文編寫的《基礎から学ぶ実用台湾華語─初級》今天發表。（西日本新聞提供）

2024/09/06 19:17

（西日本新聞記者後藤希／台北報導）來台學習華語學生的經典教材《當代中文課程》的日文版完成，台灣師範大學國語教學中心與日本IBC出版社今（6）日舉辦新書發表會，作爲台灣的華語教材，是第一本日文版；全書並以近期台積電進軍熊本為出版契機，在台日交流日益密切之際，出版者盼望教材可以加深台日雙方的理解。

日語版《基礎から学ぶ実用台湾華語─初級》沿用2015年出版的《當代中文課程第一冊》課文，重新編寫適合日本學生的解釋。除了例句使用台灣日常生活中的現代中文之外，還有茶等華人文化的介紹。

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台積電熊本廠今年2月底開幕，第2廠預估也將在年底動工。許多台灣人，包括相關供應鏈廠商，都一起到九州，台灣的大學也積極招收日本學生來培訓半導體人材，而能說中文並理解台灣文化的日本人的需求越來越高。日本IBC出版社於2022年10月聯繫師範大學，後來獲得了版權，在大阪大學教授古川裕的監修下，進行了翻譯和編輯。預計從9月下旬左右，開始在日本全國書店銷售。日文版原為日本限定販售，考慮在台日本人的學習需求，將會在師大國語教學中心網站銷售。

師大國語教學中心主任的蔡雅薰教授在致詞時表示，最重要的是，要讓這份教材能被看到、且能被使用，而目前台灣許多大學已經在各個管道跟領域招收日本的國際學生，讓更多日本學生能使用到最高品質，與推廣好的華語教學，才是他們做這件事情的最大目的。她也表示，未來還要出版當代二冊的日文版，希望古川教授也能夠再協助。

日本IBC出版社董事長賀川洋表示，出版一本書是像是一塊岩石，而產業和文化交流活動也是一塊岩石，讓許多岩石堆疊起來，最終就會形成「玉山」，而他想在台日之間，建起一座友誼與發展的玉山。

此外，爲了這份日文版，大新出版集團還提供「點讀筆」的技術，在課本上點取例句時，點讀筆會把例句念出來，當代中文課程目前有中英版、中越版。

沿用《當代中文課程第一冊》課文編寫的《基礎から学ぶ実用台湾華語─初級》今天發表。（西日本新聞提供）

沿用《當代中文課程第一冊》課文編寫的《基礎から学ぶ実用台湾華語─初級》今天發表。（西日本新聞提供）

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