為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中秋垃圾恐暴增！彰化21鄉鎮強制分類不停收

烤肉聚會是中秋節的傳統活動，這些聚會難免產生大量垃圾，如竹籤、一次性餐具、飲料瓶罐，以及蚵殼、蝦殼等食材殘渣，還有食材包裝材料也會成為垃圾的一部分。 民眾過節也不要忘了做好垃圾分類喔！（記者張聰秋攝）

烤肉聚會是中秋節的傳統活動，這些聚會難免產生大量垃圾，如竹籤、一次性餐具、飲料瓶罐，以及蚵殼、蝦殼等食材殘渣，還有食材包裝材料也會成為垃圾的一部分。 民眾過節也不要忘了做好垃圾分類喔！（記者張聰秋攝）

2024/09/06 16:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕再過10天就是中秋節了，隨著送禮熱潮及烤肉聚會的增加，預計垃圾將暴增，為讓民眾能夠輕鬆處理節慶期間多出來的垃圾，彰化縣26鄉鎮市中高達21鄉鎮市在中秋節當天（9月17日）都照常收運垃圾。

環保局提醒民眾強制垃圾分類政策持續進行，烤肉聚會後剩餘食材殘渣、食材包裝材料，還有禮品的包裝盒，請做好垃圾分類，以免被拒收。

全縣26鄉鎮市，中秋節當天沒收垃圾的，彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉這5個鄉鎮市，其他公所跟平常般正常清運，方便民眾處理假期增加出來的垃圾，環保局提醒民眾事先確認垃圾收運時間，避免垃圾積壓。

環保局指出，烤肉聚會是中秋節的傳統活動，這些聚會難免產生大量垃圾，如竹籤、一次性餐具、飲料瓶罐，以及蚵殼、蝦殼等食材殘渣，還有食材包裝材料也會成為垃圾的一部分。

另外，許多民眾會送月餅、柚子、保健食品等禮品，而這些禮品的精美包裝，如紙盒、塑膠袋及緞帶，也是垃圾量增加的來源之一。

彰化縣強制垃圾分類上路2個多月了，垃圾減量成效顯著。環保局表示，該政策不會因為中秋節休假而放心，垃圾破袋檢查貫徹到底，即使是放假，還是如平常，若發現垃圾袋中有未分類的資源回收物，民眾將被要求現場進行分類。

中秋節快到了，民眾最近開始聚會烤肉，活動結束後留下的食材殘渣，好比說，蚵殼、蝦殼、動物骨頭、玉米筍、茭白筍等都屬一般垃圾，環保局提醒民眾用一般垃圾處理，不要混入廚餘。（記者張聰秋攝）

中秋節快到了，民眾最近開始聚會烤肉，活動結束後留下的食材殘渣，好比說，蚵殼、蝦殼、動物骨頭、玉米筍、茭白筍等都屬一般垃圾，環保局提醒民眾用一般垃圾處理，不要混入廚餘。（記者張聰秋攝）

今年中秋節包含彰化市在內有5個鄉鎮市停收垃圾，環保局提醒民眾，事先確認垃圾收運時間，避免垃圾積壓。（記者張聰秋攝）

今年中秋節包含彰化市在內有5個鄉鎮市停收垃圾，環保局提醒民眾，事先確認垃圾收運時間，避免垃圾積壓。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中秋垃圾收運懶人包！彰化人下載這圖免煩惱
2024/09/04 18:19

中秋垃圾收運懶人包！彰化人下載這圖免煩惱
連續18年！100盒愛心月餅送給家扶兒 原來又是「賴粽月」阿姨
2024/09/04 10:44

連續18年！100盒愛心月餅送給家扶兒 原來又是「賴粽月」阿姨
impression

第10屆期貨鑽石獎頒獎典禮表彰產業菁英 共21家機構獲殊榮
也是蛋黃酥之亂？為搶最後2盒「黑手牌」吵起來 結局超展開
2024/09/06 00:26

也是蛋黃酥之亂？為搶最後2盒「黑手牌」吵起來 結局超展開
洋瓜香1分地收60萬元 彰化瓜王曝訣竅
2024/08/27 17:26

洋瓜香1分地收60萬元 彰化瓜王曝訣竅
impression

台哥大奧運英雄慶功 郭婞淳收下獨缺的倫敦奧運吉祥物眼眶紅了
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播