中秋垃圾恐暴增！彰化21鄉鎮強制分類不停收
烤肉聚會是中秋節的傳統活動，這些聚會難免產生大量垃圾，如竹籤、一次性餐具、飲料瓶罐，以及蚵殼、蝦殼等食材殘渣，還有食材包裝材料也會成為垃圾的一部分。 民眾過節也不要忘了做好垃圾分類喔！（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕再過10天就是中秋節了，隨著送禮熱潮及烤肉聚會的增加，預計垃圾將暴增，為讓民眾能夠輕鬆處理節慶期間多出來的垃圾，彰化縣26鄉鎮市中高達21鄉鎮市在中秋節當天（9月17日）都照常收運垃圾。
環保局提醒民眾強制垃圾分類政策持續進行，烤肉聚會後剩餘食材殘渣、食材包裝材料，還有禮品的包裝盒，請做好垃圾分類，以免被拒收。
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全縣26鄉鎮市，中秋節當天沒收垃圾的，彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉這5個鄉鎮市，其他公所跟平常般正常清運，方便民眾處理假期增加出來的垃圾，環保局提醒民眾事先確認垃圾收運時間，避免垃圾積壓。
環保局指出，烤肉聚會是中秋節的傳統活動，這些聚會難免產生大量垃圾，如竹籤、一次性餐具、飲料瓶罐，以及蚵殼、蝦殼等食材殘渣，還有食材包裝材料也會成為垃圾的一部分。
另外，許多民眾會送月餅、柚子、保健食品等禮品，而這些禮品的精美包裝，如紙盒、塑膠袋及緞帶，也是垃圾量增加的來源之一。
彰化縣強制垃圾分類上路2個多月了，垃圾減量成效顯著。環保局表示，該政策不會因為中秋節休假而放心，垃圾破袋檢查貫徹到底，即使是放假，還是如平常，若發現垃圾袋中有未分類的資源回收物，民眾將被要求現場進行分類。