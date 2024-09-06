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雲林元長鄉民反對蓋堆肥場 說明會不歡而散

說明會中村民強烈表達反對堆肥場設置。（記者黃淑莉攝）

說明會中村民強烈表達反對堆肥場設置。（記者黃淑莉攝）

2024/09/06 13:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕祺鼎環保科技計畫在雲林縣元長鄉頂寮段興建處理生雞糞的堆肥場，業者今（6）日在場址預定地召開說明會，近百名鄰近村民到場，擔憂有惡臭、污染等問題，多數村民強烈表達反對蓋堆肥場後即離場。業者說，針對村民疑慮將擇期再辦說明會。

堆肥場佔地約1.8公頃，這幾天挖土機開始整地，說明會今天早上10點開始，村民昨天得知一大早就來關切，業者在簡報時，吳姓村民即說，堆肥場雖設置在離村落外圍，四周都是農田，但位在上風處，不論吹西南風、東北風，周邊村落都可能聞到臭味，且設場後載運原料車輛進出，可能有滲漏污染及交通安全疑慮，村民得知都很害怕，堅決反對設置。

下寮村長吳森榮表示，未來可能有惡臭等污染問題，下寮有5個村落都位在基地南邊，是首當其衝的受害者，設場下去是長久問題，影響長久，所以村民多數反對設場。

鄉長李明明指出，公所對該興辦計畫內容並不清楚，中央真有許可，縣府地目變更通過了嗎？業者又說地方有需求性，她反問哪一個地方有需求性？若不符合鄉親需求，沒有人會歡迎廠商來設場。

縣府農業處畜產科長謝詠丞指出，堆肥場的興辦計畫農業部還在審查中，農業部有問縣府意見，建議蓋堆肥場需先召開地方說明會，聽取地方意見，據了解該場規劃以密閉式機械處理，與傳統不太一樣，今天說明會多數村民反對。

祺鼎環保科技人員黃維銘表示，堆肥場興辦計畫已獲農業部核准，該場主要是處理生雞糞，場區設計採用封閉式現代化處理設備，另在處理過程添加專利菌液加速處理，可以有效控制異味問題，針對說明會村民意見會提出回饋計畫再與居民進一步溝通。

堆肥場說明會吸引近百名村民到場關切。（記者黃淑莉攝）

堆肥場說明會吸引近百名村民到場關切。（記者黃淑莉攝）

環保科技公司人員簡報說明堆肥場未來處理過程及設備。（記者黃淑莉攝）

環保科技公司人員簡報說明堆肥場未來處理過程及設備。（記者黃淑莉攝）

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