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    明年家貓強制寵物登記 8/29竹縣2場免費登記、絕育

    明年8月1日起，全國家貓必須全面辦理寵物登記、植入晶片納管。（記者黃美珠攝）

    明年8月1日起，全國家貓必須全面辦理寵物登記、植入晶片納管。（記者黃美珠攝）

    2024/08/26 16:45

    〔記者黃美珠／新竹報導〕明年8月1日起，全國家貓必須全面辦理寵物登記、植入晶片納管，違反被查獲，最高可處飼主1萬5000元的罰鍰。新竹縣動物保護防疫所因應這項政策上路，週四（29日）在關西和五峰都各有1場免費的寵物登記或絕育活動，提供有需要的鄉親把握及早辦理。

    新竹縣動保所動物保護課表示，他們最近辦理「狂犬病暨寵物登記巡迴活動」，於週四在關西鎮長壽會館，鎖定家貓辦理狂犬病疫苗注射和寵物登記，前者需自付疫苗費200元，寵物登記則是免費。

    另外週四在五峰鄉日照活動中心則有「三合一免費絕育活動」，只要是設籍新竹縣的飼主，攜帶混種犬貓到場就全額免費。

    新竹縣動保所統計，到今年7月底，縣內已完成寵物登記的貓共有1.9萬多隻。而

    依農業部最新電訪推估調查發現，全國家犬數量已突破148萬隻，比上一期（2021年）增加近2成，家貓數量增幅更高達50％。

    其中新竹縣今年推估約有3萬3301隻家貓，但實際有完成寵物登記的僅1萬9414隻，雖比去年完成寵物登記的家貓1萬7742隻有顯著成長，但仍需尚未辦理的飼主們配合。

    因為農業部預告修正相關法規，公告把貓隻納入應辦理寵物登記的物種之一。新竹縣動保所表示，新法規對已飼養家貓的飼主，將給1年緩衝期，但從明年8月1日起還未辦理的話，將會面臨3000元到1萬5000元不等的罰鍰。政府希望透過寵物登記制度，能有效減少貓咪在外流浪的狀況，若不慎走失，也可增加被尋回的機率。

    所以，所有設籍新竹縣的飼主，現在到動保所替家貓辦理寵物登記，已絕育的出示絕育證明書後，只須支付寵物晶片、植入手續以及代辦費，共450元；還沒絕育的家貓，則須另外繳納100元的登記費，總共550元。

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