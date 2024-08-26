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    日本大分縣教育訪問團造訪中和高中 新北盼未來洽簽MOU

    日本大分縣議長志村學（右二）、大分縣教育次長山田誠司（右三）與國教署副署長許麗娟（圖左至右）、監察委員范巽綠、中和高中校長劉淑芬互贈紀念品留念。（記者陳奕劭攝）

    日本大分縣議長志村學（右二）、大分縣教育次長山田誠司（右三）與國教署副署長許麗娟（圖左至右）、監察委員范巽綠、中和高中校長劉淑芬互贈紀念品留念。（記者陳奕劭攝）

    2024/08/26 16:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕日本大分縣議長志村學、教育次長山田誠司昨天（25日）帶領訪問團造訪新北市立中和高中，由監察委員范巽綠、國民及學前教育署副署長許麗娟、新北市教育局長張明文、中和高中校長劉淑芬接待，雙方互贈學校藝術品與大分縣名產留念，盼初次交流多點認識，未來可以簽合訂作備忘錄（MOU）。

    張明文表示，新北市學生人數占全台灣6分之1，轄內有都會、山上、海邊等各類型學校，是全台灣的縮影，日本正是台灣學生最想交流的國家，希望雙方可以簽訂MOU，新北市後續也希望用全市與大分縣一同推動國際交流。

    許麗娟表示，日本是我國中小學交流最密切的國家，2年前剛回顧台日交流20週年紀念活動，前瞻疫情後的交流機會，國教署也在這2年持續補助，透過實體、線上方式，進行更多國際交流。期盼透過這次拜會，讓學生有更多機會體驗各種不同文化教育。

    山田誠司表示，大分縣有豐富的大自然與好吃的食物，溫泉更是遠近馳名，有非常多亞洲人來此旅遊，大分縣也是非常國際化的城市，立命館亞洲太平洋大學有一半的學生來自國外，隔壁鄰居熊本縣近日有台積電進駐，打造大分縣成為環保、進步的環境，是期盼達成的目標。

    他說，此次訪問的中和高中教育非常優秀，他們從中學習非常多的事情，希望大分縣可以加深與新北的友好關係，朝達成互相協議的方向前進。

    大分縣代表團造訪中和高中，教育局長張明文（右四）、監察委員范巽綠（中）等人接待，雙方快樂合影。（記者陳奕劭攝）

    大分縣代表團造訪中和高中，教育局長張明文（右四）、監察委員范巽綠（中）等人接待，雙方快樂合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市教育局長張明文（左）與日本大分縣議長志村學（中）、教育次長山田誠司（右）互贈紀念品留念。（記者陳奕劭攝）

    新北市教育局長張明文（左）與日本大分縣議長志村學（中）、教育次長山田誠司（右）互贈紀念品留念。（記者陳奕劭攝）

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