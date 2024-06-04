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中和高中識詐宣講 新北警：讓反詐種子在每個家庭萌芽

新北市警局少年隊長廖睿辰帶隊至中和高中宣導反詐。（記者徐聖倫翻攝）

新北市警局少年隊長廖睿辰帶隊至中和高中宣導反詐。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/04 16:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕暑假即將來臨，為預防暑期打工詐騙，也期望防詐觀念從小紮根，新北市警局少年隊、中和警分局、刑警大隊今派宣講隊前往新北市立中和高中進行反詐宣導。少年隊長廖睿辰指出，除了擔心莘莘學子暑期打工受騙，也期望孩子們能夠透過學校建立完整反詐觀念，進而回家能夠提醒長輩們，勿輕信任何標榜無風險高獲利投資廣告，為維護自家資產盡一份力。

新北市刑警大隊統計，投資詐欺是近年來發生頻率最高的詐欺案件，佔比從2018年的6%增加至去年的34%，且各式投資皆有，包含股票、虛擬幣、貴金屬等，都需要民眾有強大的識詐常識，以避免成為受害者。

少年隊長廖睿辰說，過去宣導投資詐欺對象多半放在資產持有者本身，但被害人無非是想藉由投資讓自己及家人過更為寬裕的生活，因此在警政署推動分層分眾宣導的概念之下，本次改由家中晚輩來擔任反詐宣導種子的角色，讓學生瞭解投資詐欺的危害，透過宣導互動，將投資詐騙手法及話術回傳給家人，讓反詐種子能在每個家庭中萌芽。

新北市警局指出，推動「防詐宣講團」旨在針對不同對象用貼近觀點的方式進行宣導，因此這次由少年警察隊在中和高中的詐欺宣導，也採取輕鬆活潑的方式拉近與年輕學子的距離，更準備神祕禮品讓在場學生一同參與抽獎，未來除與學校舉辦宣導活動外，也會與各民間團體一同合作，共同推動警民識詐活動。

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