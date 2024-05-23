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5小時速逮逃犯 新北警鷹眼隊調影像建功

鷹眼隊透過人走路的樣態，讓逃犯簡郁紘在監視器內無所遁形。（記者徐聖倫翻攝）

鷹眼隊透過人走路的樣態，讓逃犯簡郁紘在監視器內無所遁形。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/23 14:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕逃犯簡郁紘自19日開始逃亡共4天，昨在新北市新莊落網，本次立下大功的是新北市警局「鷹眼隊」，讓新北市警方在接獲通報後5小時即將簡男逮捕。鷹眼隊隊長石春吉說，有賴同仁努力不懈，連水都捨不得喝，才有這次精彩的破案。新北市長侯友宜也肯定警方努力，今下午來到新莊警分局頭前派出所頒獎。

石員受訪時解釋，簡男的形跡非常無釐頭，難以判斷他的走向，大大降低警方追緝效率，主要是人走路的模式讓鷹眼隊能夠鎖定簡男。照片其實是不太可靠的，有時拿出好幾年前的相片，樣貌都會有所改變，但人走路的模式、樣態是不會變的，怎麼變裝都沒用，這就是能讓簡男在監視器能夠被辨認出的主要原因。

石員說，這次逃犯事件造成北北基人心惶惶，市警局長廖訓誠下令甲級動員，特別指示讓簡男不能再往其他地方跑，出動新莊、林口、三重警力，加上鷹眼隊集中火力調閱監視器，才讓簡男無所遁形。石員今面露笑容說：「看到今天上學時間，媽媽帶孩子走在街上的安定感，讓我感到很開心。」

石員回憶昨天調閱監視影像過程，他說，同仁們都很努力在茫茫人海中搜尋簡男身影，分秒必爭，別說上廁所、吃晚飯，連水都沒什麼喝。為此，市長侯友宜肯定同仁辛勞，今下午前往頭前派出所頒獎，期望新北市警局的同仁，能夠持續民眾的安全努力。

鷹眼隊隊長石春吉表示，有賴鷹眼隊同仁努力不懈，連水都捨不得喝，才有這次的破案。（記者徐聖倫翻攝）

鷹眼隊隊長石春吉表示，有賴鷹眼隊同仁努力不懈，連水都捨不得喝，才有這次的破案。（記者徐聖倫翻攝）

新北市警局昨接獲通報後，局長廖訓誠立即下令甲級動員，他也感謝鷹眼隊為本案的付出。（記者徐聖倫翻攝）

新北市警局昨接獲通報後，局長廖訓誠立即下令甲級動員，他也感謝鷹眼隊為本案的付出。（記者徐聖倫翻攝）

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