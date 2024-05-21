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海巡首例！台中港警登上嘉義艦宣導反詐 揭最新3大詐騙手法

台中港務警察總隊「防詐宣講團」，登上嘉義艦進行防詐宣講。（圖由台中港警提供）

台中港務警察總隊「防詐宣講團」，登上嘉義艦進行防詐宣講。（圖由台中港警提供）

2024/05/21 09:51

〔記者張軒哲／台中報導〕國內詐騙猖獗，為防止民眾受騙破財，台中港務警察總隊「防詐宣講團」，登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，是首度有員警登艦宣導，「防詐宣講團」強調，「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」是近期全國較高發生率的詐騙手法，且隨著AI人工智慧進步，偽造人臉及聲音之影音也有能成為詐騙工具，民眾要多留意。

台中港警「防詐宣講團」繼5月14日由台中港務分公司邀請，針對其從業人員、航港局、港務消防大隊台中港隊等14個機關進行識詐宣講後，接著昨日宣講團受海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊賀華傑隊長邀請，登上嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講。

台中港務警察總隊除了介紹當前詐騙趨勢外，並逐項介紹各種詐騙犯罪手法，並穿插各種破解方法及提醒，最後由賀華傑分享自己識破詐騙的親身經驗，提醒眾人平時要有警覺心，在日常生活中能有危機意識，及時求助165反詐騙電話求證。

台中港務警察總隊指出，隨著AI人工智慧進步，偽造人臉及聲音影音也有能成為詐騙工具，台中港務警察總隊將持續透過「防詐宣講團」讓民眾瞭解各種詐騙型態及防範方法；港區各公司行號、倉儲報關等單位，如有反詐騙宣導需求，也可向台中港務警察總隊刑事警察隊洽詢或是直接與轄區中隊聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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