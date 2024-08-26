今年中秋沒連假 中部部份山區飯店訂房慘兮兮

今年四月花蓮地震後，谷關風景區遊客即大幅減少、相當冷清。（記者歐素美攝）

2024/08/26 15:50

〔記者歐素美／台中報導〕9月17日是中秋節，今年中秋節因在周二，不是連假，谷關風景區的溫泉飯店及梨山賓館訂房差，目前僅約2成；東勢林場訂房約3至4成；福壽山、武陵農場訂房率好一點；林業及自然保育署台中分署所屬的八仙山及大雪山國家森林遊樂區訂房率則有7到9成，較不受影響。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，今年自4月初花蓮地震後，谷關風景區溫泉飯店的住房就一直拉不太起來，加上今年中秋節沒有連假，谷關風景區的溫泉飯店平均住宿率僅約2成；梨山賓館副總林閔政表示，中秋沒有連假，高山上的飯店是平日價，目前訂房率也約2成左右；東勢林場則表示，中秋節不是連續假日，加上小朋友剛開學，目前訂房約3至4成左右。

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武陵農場則表示，花蓮地震後，每日進場遊客都未滿千人，中秋節因不是連假，中秋節前的周六住宿還有9成，周日減為6成、周一為5成，中秋節當天則下滑至2成。

福壽山農場表示，因這次中秋（9月17日）在星期二，沒有連假，不過，農場夏季避暑優惠延續到9月底，目前9月14、15日訂房約9成已近滿房，9月16、17日則約6成訂房，還有房間可以住宿；中秋節前後正是農場水梨、早生蘋果採收季節，也是高山波斯菊盛開的時候，歡迎遊客上山賞月覓秋香。

林業及自然保育署台中分署所屬的大雪山國家森林遊樂區，因秋高氣爽，中秋節前後訂房宿率，9月14、15日有9成滿，中秋節4天訂房率平均約8成；八仙山國家森林遊樂區中秋節4天平均訂宿率也有7成。

武陵農場美景如畫，但中秋節當天訂房率也不佳。（記者歐素美攝）

福壽山農場，中秋節四天訂房約六成到九成。（記者歐素美攝）

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