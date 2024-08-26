花蓮南濱白茅盛開爆紅 「綠波白浪」成網拍景點

花蓮縣吉安鄉南濱海堤旁白茅大爆發，連日來成為打卡熱門景點。（記者游太郎攝）

2024/08/26 14:59

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南濱海堤連日來白茅大爆發，吸引大批民眾前往拍攝「綠波白浪」美景，猶如「八月雪」令人著迷；吉安鄉公所表示，外傳花季後將耕除是不實謠言，花期僅剩約2週，賞花民眾請把握時間。

熱愛運動的吉安鄉民小寶說，每天清晨都會前往花蓮市至吉安鄉間的南濱自行車道跑步或騎自行車，2週前發現海堤外原綠油油的大片草坪，彷彿一夕間綻放棉絮般的白花，很快地整條自行車道都可看到遍地雪白、如浪花般隨風搖擺舞動的花海，翠綠的青草和大片白花相映，像是「綠波夾著白浪」般、美的像一幅畫，連日來經口耳相傳，南濱自行車道成為網美打卡熱門景點。

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吉安鄉公所指出，連日來傳出這是鄉公所精心栽種，且在花期結束後將全面耕除，這是不實的謠言，鄉公所並沒有撒種，綿延近一公里是自然形成的花海，事實花蓮市南濱公園也有一大片，鄉公所不但不會砍除，還歡迎大家前往欣賞拍照。

白茅根莖蔓延廣生長力強，可用來穩固砂土，是很好的水土保持植物，栽種在海濱等土壤肥力不足處相當適合，。同時也是牲畜喜歡吃的牧草之一，全株可成長至80公分高，花穗剛抽出時略偏紅色，開花後轉為白色，面積愈大看起來愈壯觀、漂亮。

有民眾邊拍邊讚嘆：「看到這片花海，覺得很美、很舒服，柔柔地隨風搖曳，就好像棉花糖一樣，讓人有想躺在上面的感覺。」

大片白茅花海，花期結束後將不會根除。（記者游太郎攝）

白茅花海在清晨時，隨著光線變化顏色也不同。（記者游太郎攝）

白茅花海吸引大批民眾前來觀賞、拍照。（記者游太郎攝）

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