苗栗縣府推苗栗好玩卡 韓國YouTuber有璟來行銷

苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

2024/08/26 14:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府整合在地美食、旅宿、遊程、交通等領域之優良店家，推出全新升級版「苗栗好玩卡」，今（26）日舉辦行銷記者會，邀請韓國人氣YouTuber有璟擔任代言人行銷，有璟說，來台灣7年首次造訪苗栗，盛讚苗栗從山城到海岸景致宜人、美食豐富、人情味濃厚；苗栗縣長鍾東錦邀請大眾一同探索苗栗山海之美。

苗縣府文觀局指出，為促進中台灣觀光串聯效益，在交通部觀光署大力支持下，由南投、苗栗、嘉義市共同推出「中台灣好玩卡」，三個縣市各自推出豐富景點及遊程，讓遊客自由組合出最佳旅遊方案；苗縣府今年主推在地品牌「苗栗慢魚海岸」，加入海廢創作體驗、慢魚海岸限定料理及沙板體驗等，展現苗栗山城風光與海岸魅力。

請繼續往下閱讀...

文觀局副局長徐建男表示，為讓民眾以更優惠的價格體驗苗栗好玩卡遊程，「苗栗山海e起遊線上旅展」自9月9日至10月11日開跑，6款熱門套票祭出同商品第2件半價優惠；每週於中台灣好玩卡官方網站線上旅展活動頁面釋出限量優惠組數，開搶時間為9月9日、16日、23日、30日、10月7日的中午12點，苗縣府還加碼推出「線上刮刮樂」活動，有機會刮中「西湖渡假村」、「水漾月明度假文旅」等價值逾萬元之雙人住宿體驗券等獎項。

苗縣府此次請來韓國人氣網紅有璟拍攝行銷影片，有璟稱讚苗栗有山、海美景，尤其她最誇讚苑裡鎮心雕居景致氛圍很棒及在地魦魚餅、披蕯等相當美味，值得細細體驗。相關訊息可上中台灣好玩卡官網（ https://reurl.cc/adG3r9）查詢。

苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起行銷。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（前右五）與韓國YouTuber有璟（前右四）等人一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請苑裡鎮「心雕居」等餐飲業者推出精彩的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（左四）與韓國YouTuber有璟（右三）等人共同行銷苗栗縣的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（左二）與韓國YouTuber有璟（左四）等人一起行銷南投的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法