為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗縣府推苗栗好玩卡 韓國YouTuber有璟來行銷

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    2024/08/26 14:44

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府整合在地美食、旅宿、遊程、交通等領域之優良店家，推出全新升級版「苗栗好玩卡」，今（26）日舉辦行銷記者會，邀請韓國人氣YouTuber有璟擔任代言人行銷，有璟說，來台灣7年首次造訪苗栗，盛讚苗栗從山城到海岸景致宜人、美食豐富、人情味濃厚；苗栗縣長鍾東錦邀請大眾一同探索苗栗山海之美。

    苗縣府文觀局指出，為促進中台灣觀光串聯效益，在交通部觀光署大力支持下，由南投、苗栗、嘉義市共同推出「中台灣好玩卡」，三個縣市各自推出豐富景點及遊程，讓遊客自由組合出最佳旅遊方案；苗縣府今年主推在地品牌「苗栗慢魚海岸」，加入海廢創作體驗、慢魚海岸限定料理及沙板體驗等，展現苗栗山城風光與海岸魅力。

    文觀局副局長徐建男表示，為讓民眾以更優惠的價格體驗苗栗好玩卡遊程，「苗栗山海e起遊線上旅展」自9月9日至10月11日開跑，6款熱門套票祭出同商品第2件半價優惠；每週於中台灣好玩卡官方網站線上旅展活動頁面釋出限量優惠組數，開搶時間為9月9日、16日、23日、30日、10月7日的中午12點，苗縣府還加碼推出「線上刮刮樂」活動，有機會刮中「西湖渡假村」、「水漾月明度假文旅」等價值逾萬元之雙人住宿體驗券等獎項。

    苗縣府此次請來韓國人氣網紅有璟拍攝行銷影片，有璟稱讚苗栗有山、海美景，尤其她最誇讚苑裡鎮心雕居景致氛圍很棒及在地魦魚餅、披蕯等相當美味，值得細細體驗。相關訊息可上中台灣好玩卡官網（ https://reurl.cc/adG3r9）查詢。

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起行銷。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請韓國YouTuber有璟（左）與苗栗縣長鍾東錦一起行銷。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（前右五）與韓國YouTuber有璟（前右四）等人一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（前右五）與韓國YouTuber有璟（前右四）等人一起主持行銷啟動儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請苑裡鎮「心雕居」等餐飲業者推出精彩的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，邀請苑裡鎮「心雕居」等餐飲業者推出精彩的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（左四）與韓國YouTuber有璟（右三）等人共同行銷苗栗縣的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推「苗栗好玩卡」，苗栗縣長鍾東錦（左四）與韓國YouTuber有璟（右三）等人共同行銷苗栗縣的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左二）與韓國YouTuber有璟（左四）等人一起行銷南投的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左二）與韓國YouTuber有璟（左四）等人一起行銷南投的旅遊行程。（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播