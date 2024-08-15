赤崁文化園區成功國小何時回家上課？改造工程進度逾9成

成功國小配合「赤崁文化園區」改造工程，校園工程進度已逾9成。 （台南市文化局提供）

2024/08/15 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市成功國小配合「赤崁文化園區」改造工程，是市府列管重大公共建設。學生家長關心何時「回家上課」？市府說，成功國小校園工程進度已逾93％，要求廠商兼顧趕工效率與施工品質，以利校園儘速啟用，讓擁有百年歷史的成功國小與珍貴文化資產共存共榮。

成功國小配合赤崁文化園區再造工程啟動重建，2018年8月暫借文賢國中閒置教室上課，原本預定2021年暑假前完工，但施工挖到明清時期歷史遺構，以致延宕「回家」時程，目前努力目標希望明年2月完工，屆時結束6年多的「寄居日子」。

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台南市文化局說，發現地下遺構讓工程必須分期、進行變更等措施因應，因而延後完工期程，目前成功國小校園工程進度已達93.116％，邁入完工前的最後收斂階段，雖大環境仍持續缺工、缺料，但施工團隊在動線安全和使用需求等面向沒有絲毫大意，仔細確保每一工項順利銜接。

副市長趙卿惠說，工程完工後的意義非凡，赤崁文化園區改造是文化資產保存兼顧城市未來發展的重要工程，完工後可讓校園與文化園區相容發展，達成改造老舊校舍與解決周邊商圈停車需求等城市發展目標。

研考會說，副市長定期召開重大公共建設推動會報，全力推動重大建設，持續管考機制，評核與檢討重要個案計畫，透過不定期現勘視察，實地瞭解工程計畫辦理情形，務求台南市重要建設盡善盡美。

台南市副市長趙卿惠（左2）視察成功國小校園工程情形。（台南市文化局提供）

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