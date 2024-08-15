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    首頁　>　生活

    嘉義市農會四健傳愛 精選食材做便當送長輩

    嘉義市四健會與北園國中、北園國小學生一同製作便當，送到下埤社區給長輩享用。（記者林宜樟攝）

    嘉義市四健會與北園國中、北園國小學生一同製作便當，送到下埤社區給長輩享用。（記者林宜樟攝）

    2024/08/15 15:15

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市農會四健會今天舉辦四健傳愛公共服務活動，精選市區出產的優良食材，由四健會會員與北園國中、北園國小學生一起親手製作健康美味的便當，送到下埤活動中心，當地的長輩享用熱食，笑著直說好吃。

    嘉義市農會四健會進行幸福農村推動計畫，今天在北園國中食育教室由四健會會員與義務指導員及北園國中、北園國小學生一同製作便當，親手送給下埤社區關懷據點的長輩。

    學生們切小黃瓜、炒肉絲及煮白米飯，再削酪梨切塊，便當加上營養豐富的酪梨，補充長輩營養。參與學生說，平常少有機會下廚煮飯，難得有機會可以跟著四健會學習烹飪，親手做的便當送到長輩手上，看到長輩滿足的笑容，心裡也很開心，在暑假做了一件很有意義的事。

    嘉義市農會表示，餐點食材的酪梨是嘉義市晴天有機農場出產，小黃瓜則是來自今年獲選百大青農好瓜造農場，雞蛋為嘉義市北社尾日產畜牧場生產，都是優良健康的食材。活動凝聚四健會會員向心力，展現對社會的關懷，也從小培養孩子烹飪的能力，以及珍惜食物、為社會付出的態度。

    學生們親手烹飪炒菜。（記者林宜樟攝）

    學生們親手烹飪炒菜。（記者林宜樟攝）

    學生炒肉絲，製作便當。（記者林宜樟攝）

    學生炒肉絲，製作便當。（記者林宜樟攝）

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