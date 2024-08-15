南投推廣民眾參與寺廟普度 供品捐弱勢做愛心

南投縣政府推廣普度新文化，鼓勵民眾參與寺廟中元參普法會。（圖由南投縣政府提供）

2024/08/15 15:12

〔記者張協昇／南投報導〕中元節到來，家家戶戶均準備豐盛供品祭拜好兄弟，南投縣政府民政處今年起推廣普度新文化，鼓勵民眾參與住家鄰近寺廟的中元參普法會，除能減少在家中燃燒紙錢造成空氣汙染外，供品也可由廟方代為捐贈給弱勢民眾或社福機構，避免食物浪費，既能做愛心又能為環保盡一分心。

南投縣政府民政處指出，鑑於每年農曆7月，各宮廟及家家家戶進行普度時焚燒紙錢，造成空氣污染，縣府近幾年來加強向各宮廟宣導中元普度時時儘量減少香支使用、降低焚燒紙錢、設置環保金爐，並選購具有綠色標章及碳足跡標籤商品作為供品等環保措施，紙錢也集中外運焚燒，以兼顧禮俗信仰與環境保護。

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民政處表示，今年起也匯整各寺廟辦理中元贊普活動資料，鼓勵民眾至鄰近寺廟參與普度祭祀及法會科儀等佛事，並將普度後的祭品由廟方代為捐贈給弱勢民眾或社福機構，不僅更能達到祭拜祖先、超度亡靈目的，還能減少在家中燃燒紙錢造成空氣汙染及避免食物浪費。

此外，南投縣環保局也提供預約收集紙錢集中處理服務，將運送至具有完善空氣污染防制設備並已慎重舉行淨爐儀式的台中市烏日垃圾資源回收場集中燃燒，紙錢集中燃燒清運期間為即日起至19月2日止，民眾如有紙錢集中燃燒需求，可撥打049-2233753電話聯繫環保局或至環保局官方網站查詢；宮廟中元贊普資訊則可至縣府民政處網站查詢。

南投縣環保局提供預約收集紙錢集中處理服務，減少燃燒紙錢造成空氣汙染。（圖由南投縣政府提供）

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