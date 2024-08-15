凱米颱風阻應試 華語教學能力認證考試可申請退費

凱米颱風阻應試，教育部今說明，華語教學能力認證考試可申請退費。（記者林曉雲攝）

2024/08/15 14:55

〔記者林曉雲／台北報導〕「113年教育部對外華語教學能力認證考試」於7月27日及28日在國立台灣大學舉行完畢，教育部今說明，因該考試前日適逢強烈颱風凱米襲台，至考試前日7月26日仍有多個縣市鄉鎮停止上班上課，考量考生來自全國各地，以及部分考生搭機自國外返台，受颱風影響導致交通受阻無法參與今年考試等情況，為維護考生權益，教育部提出考試退費及成績保留措施。

教育部國際及兩岸教育司科長莊祐瑄說明，如考生因颱風影響遇有下列情況以致無法參加考試，可申請退費，但無法提供補考：

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1.應考人居住地屬113年7月26日停止上班上課地區（依行政院人事行政總處全球資訊網公告為準），並檢具居住地證明。

2.應考人因颱風影響，致航班取消而無法抵台（含離島及國際航班），並檢具航班取消證明。

3.應考人居住地至該考試考場之交通路徑因道路中斷無法趕赴考場，並檢具居住地及政府單位公告之道路中斷證明。

莊祐瑄表示，申請退費且經審核通過的考生，此前若有考試合格科目，該合格科目保留期限皆延長1年，相關退費及成績保留申請，請於今年8月31日前檢具相關證明文件向考試承辦單位台大教務處研究生教務組申請，電話（02）3366-2388轉417、傳真（02）2363-4383，但考試試務小組委員保有對退費及成績保留申請之最後裁定權。

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