全教總籲降低高中職班級學生數 教育部：114學年調降1人

教育部說明，114學年起國立及私立高中職每班學生人數調降1人為34人，僅竹苗區因新興人口成長而班級人數維持不變。（資料照）

2024/08/14 20:01

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會呼籲教育部，持續推動深化課綱同時，應調降高中班級人數、調整教師員額，教育部今晚回應說，114學年度教育部主管國立及私立高級中等學校，每班班級人數調降1人至34人，僅竹苗區因新興人口成長而班級人數維持不變，未來將持續蒐整意見，視人口趨勢、各校實際招生情形及各就學區就學機會率，持續審慎評估研議之後學年度的班級學生人數。

教育部說明，因應少子女化趨勢，引導學校精緻辦學，提升教學品質，教育部針對主管高級中等學校之班級人數，採「公私立衡平考量」、「分階段穩定調降」方式處理，現行國立學校每班35人、私立學校每班45人、進修部每班40人，學校如有調降班級人數需求者，得函報教育部彈性申請個案調整班級人數。

請繼續往下閱讀...

教育部說，高級中等教育階段學生數，受少子女化影響，高一學生數自107學年度起逐年遞減，但龍年出生子女於116學年度就讀高中學生數反轉回升到22萬人，為考量容納學生數回升所需班級規模，並維持各就學區就學機會率，以滿足學生適性選擇需求，目前不宜提前進行全國性大規模班級人數調降的規劃。

此外，教育部說明，為協助學校推動12年國教課綱，教育部自109學年第2學期已逐年補足國立高級中等學校教師員額，並於112學年依法定編制標準足額核給各校教師員額，各校得於核定教師員額數內，積極彈性進用所需教師人力，以利108課綱推動，滿足多元課程開設需求。

教育部說，也持續鼓勵各地方政府，本於權責研議評估合理補足主管公立高級中等學校教師員額，以積極協助學校落實課程推動，降低教師教學負擔及提升學生學習品質；教育部將視各校教師員額實際運用情形，依各校教學現場需求，適時檢討教師編制員額設置基準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法