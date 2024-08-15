深化課綱 高中職每班學生數 全教總籲降至30人

回應全教總籲降低班級學生數，教育部說明，114學年起國立及私立高中職將調降1人。（記者林曉雲攝）

2024/08/15 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀重申不會訂定一一八課綱，全國教師工會總聯合會昨提醒，教育部深化課綱，應先落實配套措施，包括班級人數調降至三○人以下、給足教師員額、落實學習歷程檔案使用等。

全教總理事長侯俊良表示，全教總去年對高中教師進行一○八課綱問卷調查，回收一六○○份有效問卷，五十九．七％填答教師認同實施方向正確，五十四％教師認同符合社會未來需求，四十八．七％教師認為對台灣教育有所貢獻，五十四．七％教師持正面看法。

請繼續往下閱讀...

不過，超過五成以上的普通高中老師不認同整體規劃具合理性，很高比例認為「未獲足夠資源」且「師生負擔過重」。

全教總高級中等學校委員會主委林金財表示，高中職以落實實作、實驗、探究課程學習為課綱核心價值，但公立高中職每班學生仍有三十五人、私立四十五人，應調降至三○人以下。

此外，林金財表示，一○八課綱增加校訂學分數，加入多元選修及彈性學習時間等課程，在教師不足下推動，就是要求教師超時授課，教育部應先落實「合理教師員額」，修正「員額編制標準」，調升普高每班至少二．七人，技高及綜高每班至少三人。

教部回應每班降1人

教育部回應，一一四學年教育部主管國立及私立高級中等學校，每班班級人數調降一人至三十四人，僅竹苗區因新興人口成長，班級人數維持不變，未來將持續視人口趨勢、各校實際招生情形及各就學區就學機會率，審慎評估班級學生人數。

此外，教育部於一一二學年已依法定編制標準足額核給各校教師員額，各校得於核定教師員額數內，積極彈性進用所需教師人力，以滿足多元課程需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法