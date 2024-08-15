停擺2年多 台科大新竹校區2期工程重招標

國立台灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施暨先進產學中心新建工程，二○二一年底停工迄今。（記者廖雪茹攝）

2024/08/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立台灣科技大學投入約五億元計畫總經費，辦理新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施暨先進產學中心新建工程，二○二○年五月動土後，遭遇疫情加上缺工，二○二一年底停工迄今；校方與原施工廠商終止契約後，增加工程預算至七．二億元，預計今（十五日）會將重新招標文件上網公開閱覽，力拚今年底前順利重新發包。

台科大新竹校區位於竹北市福興路與縣政九路口，占地約七公頃，校方在取得校地後，二○一五年完成一棟前瞻研發中心，研發團隊進駐開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班），加強與新竹科學園區廠商產學合作的連結；爾後再投入約五億計畫總經費，興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施。

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新建書院大樓、產學中心

校長顏家鈺表示，三年前因疫情加上台積電新建工程搶工，新竹地區營建業缺工成本暴增等因素，前廠商進度落後持續擴大做不下去，經校方輔導改善無效，只好終止契約。重新招標案已獲教育部審核通過，順利的話預計二○二六年底完工。

台科大致力發展應用研究型大學，新竹校區規劃先進產學中心大樓完工後，由產學創新學院、工業四．○中心及新穎薄膜材料研究中心進駐；國際書院大樓規劃餐廳、教室、閱覽室、研究辦公室及可容納五百床的師生住宿空間，完成後提供本地生及國際生間的共同學習場域，打造成為全英語授課環境的專業及通識教育基地。

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