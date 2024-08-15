防堵幼兒園性侵案再發生 台北市幼兒園不適任人員公告專區上線

北市培諾米達信義幼兒園性侵案鬧得沸沸揚揚，為使幼兒園不適任人員資訊更加公開透明，台北市教育局於官方網站建置「幼兒園不適任人員公告專區」。（教育局提供）

2024/08/15 14:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園性侵案鬧得沸沸揚揚，為使幼兒園不適任人員資訊更加公開透明，台北市教育局於官方網站建置「幼兒園不適任人員公告專區」，未來涉及性別及不當對待事件人員，經台北市認定委員會認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構，相關不適任行為人及其機構名稱均將公告於此。

台北市教育局表示，透過專區設立，期盼讓不肖園所負責人及行為人無所遁形，全方位強化幼兒安全。而此專區除了資訊公告外，也提供主動便民查詢功能，民眾只要輸入機構或行為人名稱等關鍵字搜尋，即可查詢到相關人員違反的法規、機構資訊以及機構設立許可字號等資訊，讓家長能即時掌握。

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教育局說，透過專區查詢即可知悉相關機構及人員有無違法情形，如發現機構違法情事，均可透過台北市1999陳情系統向教育局檢舉，教育局亦會強化稽查機制，防堵不適任教保人員流通於機構內。

教育局提醒，依照《幼兒教育及照顧法》及《幼兒園與其分班設立變更及管理辦法》，教保服務機構應將設立許可證書懸掛於園內明顯處，並公開教保服務人員及其他服務人員的學經歷、證照；家長選擇教保服務機構時，應先確認該機構是否為合法設立，另可透過各園所公開資訊，了解教保相關人員學經歷及配置情形。

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