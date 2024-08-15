新北視障愛心協會送愛到仁愛之家 讓長輩按摩聽歌「雙重療癒」

新北市視障愛心協會前往市立仁愛之家，結合按摩和歌唱表演。（記者翁聿煌攝）

2024/08/15 14:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市視障愛心協會的按摩老師們今天前往市立仁愛之家，為長輩們邊按摩、邊聽歌，讓大家感受身心靈雙重療癒，視障愛心協會每年在全台辦理至少10場次的公益按摩服務，今天有20位視障按摩老師及20位志工前往新北市立仁愛之家關懷長輩，更邀請歌手溫暖獻唱，讓長輩舒體通暢、沉浸於美聲之中。

視障按摩協會活動內容結合按摩服務和美聲歌唱，邀請那雅璇、張良宇、鄭元璋、蔣友華等樂活舞蹈團歌手演唱近十首國台語經典歌曲，包括「感恩的心」、「一把情種」、「酒中情」、「思念故鄉的情人」、「弄獅」、「三千里半島」和「惜別的海岸」等歌曲，結束時大家則一同合唱「期待再相會」，氣氛溫馨。

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新北市視障愛心協會理事長張明清表示，協會有100多位視障按摩師分布於全國各地，因長期受到社會各界的援助與關懷，便希望回饋社會，因此每年都會抽空放下按摩工作，到各縣市公益服務，1年至少10場。

因疾病造成視力弱視的86歲的李錦榮表示，首次接受新北市視障愛心協會按摩關懷服務，很開心和張明清聊天，因協會人員能同理同為視障者在生活上帶來的不便，李錦榮並表示，愛心協會視障師傅是一群需要社會大眾關心的對象，卻還願意為他人服務奉獻，很令人敬佩。

85歲范發展曾經於伊甸社會福利基金會視障服務中心當過志工，年輕時常與基金會志工夥伴到各處關懷慰問，後來因失業、經濟狀況不佳，受到基金會視障志工關心，渡過低潮時期，住進仁愛之家後受到許多照顧，這次更在視障愛心協會來家關懷時，遇到50年不見的老朋友，兩人開心緊握著彼此的手聊天敘舊，他還加入了仁愛之家的「長青志願服務隊」，希望自己行有餘力回饋社會。

新北市視障愛心協會率視障按摩老師及志工至新北市立仁愛之家關懷長輩。（記者翁聿煌攝）

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