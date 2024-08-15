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    大學分科登記分發放榜 羅東高中包辦宜縣一、二、三類組榜首

    大學分科登記分發放榜，羅高學生陳又銘（左起）、游紫然、李昕澤包辦宜縣一、二、三類組榜首。（記者江志雄攝）

    大學分科登記分發放榜，羅高學生陳又銘（左起）、游紫然、李昕澤包辦宜縣一、二、三類組榜首。（記者江志雄攝）

    2024/08/15 14:09

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學分科登記分發今天放榜，宜蘭縣國立羅東高中90人錄取國立大學，其中台大有4人，國立錄取率約51％，陳又銘、游紫然、李昕澤等3名數理資優班同班同學，分別是宜蘭縣今年分科測驗一、二、三類組榜首。

    羅高有176人參加大學分科登記，90人錄取國立大學，全縣第一類組榜首陳又銘考取台大法律系法學組，第二類組榜首游紫然上清大資訊工程系甲組（電子資訊組），第三類組榜首李昕澤成大牙醫系。學生的好表現，讓校長張家豪及全校師生引以為榮。

    這次大學分科登記分發，羅高有3人錄取醫牙學系：鍾宜臻台大醫學系、李昕澤成大牙醫系、羅尹辰台北醫大醫學系。考取台大的4人，除了鍾宜臻，另有廖子翔上台大法律系司法組、林敬軒台大化工系、陳又銘台大法律系司法組。

    羅高表示，綜合今年特殊選才、繁星推薦、個人申請、分科測驗登記分發的錄取總人數，醫牙學系6人、台大16人、清大9人、陽明交大9人、成大21人、政大17人，創下歷年最佳紀錄。

    羅高的大學分科登記分發國立錄取率51％，讓校長張家豪（右1）引以為榮。（記者江志雄攝）

    羅高的大學分科登記分發國立錄取率51％，讓校長張家豪（右1）引以為榮。（記者江志雄攝）

    羅高在今年特殊選才、繁星推薦、個人申請、分科測驗登記分發錄取總人數，創下歷年最佳紀錄。（記者江志雄攝）

    羅高在今年特殊選才、繁星推薦、個人申請、分科測驗登記分發錄取總人數，創下歷年最佳紀錄。（記者江志雄攝）

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