澎湖珊瑚的美麗與哀愁 澎湖海洋保護志工隊全紀錄

澎湖東吉港外，珊瑚白化情況嚴重。（陳盡川提供）

2024/08/15 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球暖化影響，各地珊瑚出現嚴重白化情形，連素有台灣珊瑚〔種源庫〕的南方四島也不例外，2011年澎湖海洋志工團隊成軍，展開南方四島珊瑚礁巡查，紀錄澎湖珊瑚的美麗與哀愁，對於東吉港外的珊瑚群生與滅過程，全程用影片見證，連珊瑚礁體都開始崩壞分解，昔日珊瑚美景已不復見。

澎湖海洋志工團隊志工陳盡川表示，2011年志工團隊成軍以來，發現南方四島海域珊瑚礁，幾乎都滅絕了。但東吉港外的珊瑚礁及東面東宮海灣裡的兩片美麗軸孔珊瑚［藍色珊瑚礁］還算完整。東吉港外的這片珊瑚礁，更是一處珊瑚礁［種源庫］，珊瑚多様化，盛況一直維持到3年前。

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雖然中間有發生病菌感染、微孔珊瑚白化死亡案例及每年的夏天因為太陽照射，熱源累積在南面淺坪區 ，造成局部白化現象，但隨著秋冬氣溫下降 又都健康回來了。但3年前熱水團及隔年霸王寒流冷水團效應，造成南方四島海域珊瑚礁大滅絕，東吉港外的這片珊瑚礁，就沒能再躲過了。

隨著珊瑚幾乎滅絕後，珊瑚礁體漸漸崩解。這才發現原本隆起的一排排珊瑚礁丘 ，竟然幾乎是珊瑚蟲造礁的成果。整個礁體全部都是由珊瑚的骨骼，層層疊疊塑造而成的。

要造就這樣壯觀的珊瑚礁群落 ，可能要數十年，甚至上百年。但抵不過大環境的一次天災地變的毀滅，這就是宇宙之道，生生滅滅輪迴運行，相信生命的力量會再次展現光芒。珊瑚礁很美麗，活著美麗、病了也美麗、死前更美麗 ，但加到［淒］美就不好了。

東吉外海珊瑚大量死亡，連珊瑚礁體都開始崩解。（陳盡川提供）

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