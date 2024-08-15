竹市自由車場水土保持變更設計 議員劉彥伶憂心

新竹市自由車場改善工程將要做水土保持的地錨工程取消並進行變更設計，市議員劉彥伶憂恐再發生過去位移影響場地安全情況。（記者洪美秀攝）

2024/08/15 14:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立自由車場今年1月舉行周邊環境設施改善工程，且投入1億1878萬元，市議員劉彥伶表示，日前會勘得知自由車場水土保持已變更設計，且要將耗費800多萬的地錨經費拿掉，她憂心若不做水保，後續恐發生位移問題，且自由車場就是因水土保持的地錨工程沒改善才會出現地面龜裂問題，如今等於相同的問題都沒解決，且教育處不知有經變更設計，直呼教育處與工務處的橫向聯繫不夠，等同自由車場的改善工程無法發揮效用。

劉彥伶說，自由車場改善工程經變更設計，取消原有水保的地錨經費，很多關心自由車車場的選手及教練都擔憂是否會有過去同樣的事情再發生，過去就是因水土保持工程未處理，導致賽道蓋好後場地又裂開，到處都是龜裂情形、讓選手騎起來像騎馬，也讓選手無法在比賽時得到最佳成績。

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而讓她更訝異的是，她向教育處反映，教育處竟不知有變更設計。而工務處稱自由車場會裂縫，可能與當時填土未確實，造成後續有地層下陷等許多原因。主要是因原設計地錨，被認為是過度施工，因地錨打下去可能只能維持一段時間，一勞永逸的方法是必須將水土保持重新規劃包含擋土牆的設計並增加賽場測量儀。

如今市府把處理地錨的水土保持工程進行變更設計及取消，雖承諾後續會針對水土保持的部分爭取二期經費，但難保同樣的情況再發生。建議市府針對重大工程還是須由工務處從設計端整合，避免設計端出錯誤，後續還需浪費許多人力或追加預算。

教育處表示，自由車場在1977年興建，當時工法是挖除部分山體，再回填到前方山坡並搭配擋土牆，整平出一塊地做為自由車場區，現在的賽道部分為設置於回填土區上。應用工程地質專家表示，回填土壤經過多年的壓密沈陷，現況已趨於平衡，邊坡經穩定性分析後仍為安全，後續工程會盡量減少地層擾動為原則。

工務處表示，邊坡改善工程須經長期監測才能有效整治，如未經監測確認原因而採用地錨工法恐無法發揮效益，且後續還要編列經費持續維護管理，考量維護管理成本與整體效益，故進行變更設計。現階段專家認定既有擋土結構尚屬安全，才會進行變更設計。

新竹市自由車場改善工程將要做水土保持的地錨工程取消並進行變更設計，市議員劉彥伶憂恐再發生過去位移影響場地安全情況。（圖由劉彥伶提供）

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