彩繪龍柱用色艷麗遭撻伐 豐原慈濟宮暫停施工

慈濟宮彩繪龍柱遭各界質疑，廟方暫停施工。（記者張軒哲攝）

2024/08/15 11:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原慈濟宮配合年底將進行300年建醮盛典，本月進行廟內外彩繪，但飽受中部地區多名文史工作者質疑廟方以現代化學油漆粉刷珍貴的百年龍柱，可能嚴重傷害石柱本身結構，讓百年文物毀於一夕，引起網友議論。台中市文化資產處長李智富今日強調，文資處主動聯絡廟方，廟方已暫停工程。

慈濟宮最具歷史藝術價值的文物，以四對觀音山石所雕製的龍柱為最，分別位於三川殿前步口、後步口、正殿、後殿。其匠師為蔣稍、辛阿救，都是當時修繕會正總理張麗俊於日治大正年間，自北港、艋舺等全台各地敦聘的一流匠師所做，堪稱與北港朝天宮媲美的佳作。

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慈濟宮主委陳誌鋒表示，趕在建醮前進行20年1次的修繕是慈濟宮的傳統，而且都經委員會表決通過，彩繪是保護龍柱避免其繼續風化。

但廟埕入口一對龍柱被重新上漆，艷麗色調引起民眾評論，不少人網友調侃這是台灣的美學嗎？

台中市文史工作者黃慶聲在臉書指出，亡羊可以補牢，請廟方暫停所有不正確的維護方式，用石雕藝術修復。

台中市府民政局表示，因慈濟廟非屬市定古蹟或歷史建築。其龍柱彩繪，屬於宗教團體自治範圍，民政局予以尊重；惟宗教團體具公益性質，建議彩繪修繕能請益文史專家學者及廣納信眾意見為宜。

李智富表示，文資處有主動聯絡廟方，廟方說明已暫停工程，待內部討論後再決定後續處理方式，文資處可提供專業匠師名單供參考，因慈濟宮是私有財產，文資處並無強制力去干涉廟方修繕，但會提供必要相關維護的協助建議。

慈濟宮彩繪龍柱用色鮮豔，遭各界質疑。（記者張軒哲攝）

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