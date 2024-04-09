豐原「六媽」流浪百餘年 信眾迎回「厚德宮」安座

豐原厚德季六媽會信眾至豐原慈濟宮，將大尊六媽神像迎回厚德宮入火安座。（記者歐素美攝）

2024/04/09 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原近百名土紳，在清朝光緒年間，發起每人一元龍銀，至彰化南瑤宮迎回六媽分靈，並成立六媽會。與新社九庄媽一樣，「六媽」有神無廟，每年由爐主迎回家中供奉，後因神像高達3尺2，太笨重，民國80多年時，就雕刻小尊的1尺2的小尊「六媽」，由爐主帶回供奉，大尊「六媽」神像就暫時安奉在豐原慈濟宮，去年底興建「厚德宮」行館完成，「六媽」終於有棲身之所，今天特至豐原慈濟宮將「六媽」迎回厚德宮入火安座，為豐原區民俗文化再添一樁盛事。

豐原厚德季六媽會董事長廖銘俊表示，清光緒年間，豐原近百名地方人士以一元龍銀發起成立神明會，自彰化南瑤宮恭請六媽分靈至豐原，祈求天上聖母娘娘庇佑地方平安祥和，並利用地方人士及信士捐贈的香油錢，在豐原區忠孝街購置佔地228坪的土地，準備建廟，去年10月，六媽會將被佔用的土地等收回，並興建臨時行館「厚德宮」，這兩年將募款進一步興建3層樓廟宇，因此，今天盛大恭迎六媽金身回厚德宮入火安座。

請繼續往下閱讀...

86歲的地方耆老廖邦雄回憶指出，其祖父廖石秀在清朝年間即參加六媽會，母親也是信徒，民國57年，當時母親擔任爐主，六媽還曾駐駕家中，他則於民國85年加入信徒的行列，今年並擔任值年爐主，目前六媽正安奉在翁社里住家，豐原厚德季六媽會廖銘俊則是廖家第四代，目前已傳到第五代都是六媽的信徒，意義深遠。

六媽會前董事長林烱在表示，六媽會的信仰可以說是豐原葫蘆墩的另一段祀奉天上聖母的百年文化歷史，因應政府政令推廣寺廟管理，民國98年進一步成立「財團法人台中縣豐原厚德季六媽會」，六媽顯靈故事繁多，顯示媽祖慈悲澤民，歡迎十方大眾前來參拜感受媽祖賜福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法