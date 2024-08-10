台中豐原百年大醮收丁口錢 慈濟宮：隨喜不強迫收費

豐原慈濟宮百年大醮十一月登場。 （記者張軒哲攝）

2024/08/10 16:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區慈濟宮11月24日至30日將舉辦20年一度的百年大醮，廟方今日強調，近日透過里鄰長協助收取每人500元丁口錢，丁口錢是隨喜，不會強迫每人都要繳交，若豐原民眾有遇到被強迫收費，可向慈濟宮反映。不論丁口錢收入多少，會盡力將五朝清醮大典完成，祈求家戶平安。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，根據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動，民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，民國73年舉行慶成祈安三獻醮，民國93年舉辦三獻醮，時隔20年，將於年底舉行百年大醮，將以更高規格的五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀，圓事求成。

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廟方指出，這次五朝清醮大典，除了在慈濟宮設立聖母壇外，並將設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往盛況。

近日有豐原民眾在網路質疑，被強迫收取每人500元丁口錢。慈濟宮指出，丁口錢是隨喜，家戶會配合建醮張燈結綵，有繳丁口錢就會送燈綵懸掛，例如一戶有5人，也可只繳500元，不強迫家戶一定要依照人口數繳到應有的金額。至於低收弱勢戶丁口錢部分由里長自行斟酌，慈濟宮與慈濟基金會攜手，免費提供923戶弱勢戶約2千餘人7天茹素的餐飲。

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