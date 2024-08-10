為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中豐原百年大醮收丁口錢 慈濟宮：隨喜不強迫收費

豐原慈濟宮百年大醮十一月登場。 （記者張軒哲攝）

豐原慈濟宮百年大醮十一月登場。 （記者張軒哲攝）

2024/08/10 16:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區慈濟宮11月24日至30日將舉辦20年一度的百年大醮，廟方今日強調，近日透過里鄰長協助收取每人500元丁口錢，丁口錢是隨喜，不會強迫每人都要繳交，若豐原民眾有遇到被強迫收費，可向慈濟宮反映。不論丁口錢收入多少，會盡力將五朝清醮大典完成，祈求家戶平安。

慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，根據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動，民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，民國73年舉行慶成祈安三獻醮，民國93年舉辦三獻醮，時隔20年，將於年底舉行百年大醮，將以更高規格的五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀，圓事求成。

廟方指出，這次五朝清醮大典，除了在慈濟宮設立聖母壇外，並將設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往盛況。

近日有豐原民眾在網路質疑，被強迫收取每人500元丁口錢。慈濟宮指出，丁口錢是隨喜，家戶會配合建醮張燈結綵，有繳丁口錢就會送燈綵懸掛，例如一戶有5人，也可只繳500元，不強迫家戶一定要依照人口數繳到應有的金額。至於低收弱勢戶丁口錢部分由里長自行斟酌，慈濟宮與慈濟基金會攜手，免費提供923戶弱勢戶約2千餘人7天茹素的餐飲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中踩舞嘉年華首度移師豐原 9/14、15嗨舞
2024/08/08 05:30

台中踩舞嘉年華首度移師豐原 9/14、15嗨舞
台中國際踩舞嘉年華移師豐原 國內外15舞蹈團舞力全開
2024/08/07 18:24

台中國際踩舞嘉年華移師豐原 國內外15舞蹈團舞力全開

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
豐原「六媽」流浪百餘年 信眾迎回「厚德宮」安座
2024/04/09 13:59

豐原「六媽」流浪百餘年 信眾迎回「厚德宮」安座
豐原分局長林宏儒大張旗「 鼓」為春安工作揭開序幕
2016/02/01 16:29

豐原分局長林宏儒大張旗「 鼓」為春安工作揭開序幕

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播