后豐鐵馬道及東豐綠廊禁行微型電動二輪車 10月後試辦3個月

觀旅局表示，針對潭雅神自行車道的改善工程。（觀旅局提供）

2024/08/15 09:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市自行車道相當多，台中市審計處表示，2022年4月道路交通管理處罰條例已修正車輛種類，但中市部分自行車道公告的自行車名稱未配合法規修正，部分熱門自行車道如東豐等自行車道尚未公告禁行微型電動二輪車，應該要加強檢視公告內容妥適性，以避免產生爭議。

觀旅局表示，目前規劃於后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊禁行「微型電動二輪車」，現場告示牌預計於今年9月完成，後續預計於10月後試辦3個月，期間若查獲違規將先開立勸導單取代開罰，試辦結束後正式公告執行，若查獲違規將依法開罰；另目前潭雅神綠園道既有的公告牌示，已配合中央法規修正，將原來的「電動自行車」字樣改為「微型電動二輪車」，以利政策廣為周知。

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台中市審計處表示，中市府休閒型自行車道觀光，截至2023年底止，轄管休閒型自行車道計55條，總長度約521公里，其中以潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道為前3大熱門自行車道遊憩景點，2021至2023近3年來，總遊客人次分別為1115餘人次、633萬餘人次及897萬餘人次。

台中市審計處表示，但經查自行車道維護管理情形，光是2023年度民眾陳情自行車道待改善案件計226件，派員抽查仍發現有自行車道設施損壞及嚴重鏽蝕情形，影響遊客安全，應積極辦理修復，以維遊客安全。

另外，台中市審計處表示，還發現這3條自行車道有部分路燈白天亮、夜間不亮的情形，市府卻未積極修復，允宜檢討控管機制，以維護遊客安全。

觀旅局則表示，自行車道設施設備及路燈皆有安排例行性巡查，並針對須緊急處理部分第一時間做好警示及修復，因自行車道設施設備及路燈眾多，將持續爭取經費巡檢修繕。

觀旅局表示，對於自行車道都有進行巡檢及改善，如潭雅神自行車道。（觀旅局提供）

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