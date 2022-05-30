立院三讀 微型電動二輪車強制納保汽車責任險
2022/05/30 18:24
〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「強制汽車責任保險法部分條文修正案」，明定微型電動二輪車應依規定投保強制汽車責任保險，未投保者處750元以上1500元以下罰鍰。
本次三讀條文明定，微型電動二輪車投保義務人應依規定訂立強制汽車責任保險契約，未訂立者，公路監理機關不予受理登記、換肇或發照。
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不過，若在相關規定施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，投保義務人應於條文施行後2年內依規定投保。也將微型電動二輪車比照汽、機車，設置特別補償基金，分別列帳，作為計算費率的依據，
三讀條文明定相關罰則，微型電動二輪車未依規定保險者，處750元以上1500元以下罰鍰。此次修法也提高未投保汽車肇事罰鍰，處9千元以上3萬2千元以下罰鍰，刪除扣留車輛牌照至其依規定投保後發還的規定。
本次修法也明定，公路監理機關或警察機關舉發違反道路交通管理處罰條例行為人時，對於未依規定投保者，併同舉發。並增訂投保義務人於保險期間屆滿逾6個月，仍未依規定再行訂定保險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。