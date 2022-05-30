立院三讀 微型電動二輪車強制納保汽車責任險

法規中的「電動自行車」改稱「微型電動二輪車」，立法院今三讀通過明定微型電動二輪車應依規定投保強制汽車責任保險，未投保者處750元以上1500元以下罰鍰。（資料照）

2022/05/30 18:24

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「強制汽車責任保險法部分條文修正案」，明定微型電動二輪車應依規定投保強制汽車責任保險，未投保者處750元以上1500元以下罰鍰。

本次三讀條文明定，微型電動二輪車投保義務人應依規定訂立強制汽車責任保險契約，未訂立者，公路監理機關不予受理登記、換肇或發照。

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不過，若在相關規定施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，投保義務人應於條文施行後2年內依規定投保。也將微型電動二輪車比照汽、機車，設置特別補償基金，分別列帳，作為計算費率的依據，

三讀條文明定相關罰則，微型電動二輪車未依規定保險者，處750元以上1500元以下罰鍰。此次修法也提高未投保汽車肇事罰鍰，處9千元以上3萬2千元以下罰鍰，刪除扣留車輛牌照至其依規定投保後發還的規定。

本次修法也明定，公路監理機關或警察機關舉發違反道路交通管理處罰條例行為人時，對於未依規定投保者，併同舉發。並增訂投保義務人於保險期間屆滿逾6個月，仍未依規定再行訂定保險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

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