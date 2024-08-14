「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻將回歸鳳山北門舊地 重現淮軍文史

高雄歷史博物館歷經半年，完成「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻，8醒月將移交公園處回歸地方。（高雄歷史博物館提供）

2024/08/14 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區昔為清朝淮軍來台開山撫番駐紮地，部分淮軍安葬北門外武洛塘山，鳳山淮軍文物只剩「敕建鳳山昭忠祠碑」，北門里長謝秀霞與鳳山社區大學爭取復刻碑體回歸地方，高雄歷史博物館歷經半年完成復刻，本月會移交公園處重回舊地，武洛塘山也打造成為綠地，串聯北門文創基地，重現淮軍歷史文化。

鳳山新城迄今200多年，清朝淮軍來台總人數大約1萬多人，高雄歷史博物館說，碑體歷史脈絡清末為開山撫番，福建提督唐定奎率淮軍征伐原住民，軍士官兵死難者近2000人，分別埋葬於屏東枋寮與鳳山北門外，光緒3年（1877年）於鳳山北門外建昭忠祠，立碑為記。據耆老指出，日治時期興建輕便軌道拆除昭忠祠後，碑移到台北新公園碑林存放，後由台灣博物館收藏迄今，屏東尚有淮軍墳塚，但淮軍留下來的文物不多。

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鳳山區北門里長謝秀霞與鳳山社區大學爭取「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻文物碑體回歸地方，高史博去年9月協調台博館同意配合啟動復刻程序，但碑體上文字風化，已不易判讀，委託專家學者將碑文實物與拓片研究比對，進行人工複製，仿照文物現況再比照拓片加深刻痕，8月完成復刻昭忠祠碑體，長140公分、寬72公分、厚22.5公分，原石碑為石灰岩材質，碑座已佚失。

高史博將於完成驗收後，8月與公園處完成點交作業，由公園處規畫後續設置事宜，並推動北門里聚落發展歷史考證，今年已完成地方文獻紀錄，保存淮軍、大陳文化。

此外，殯管處也完成武洛塘山遷葬，公園處完成綠美化工程，種植花旗木等，打造成為綠地，「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻文物碑體將放置舊地，重現淮軍歷史文化。

部分淮軍昔日安葬北門里武洛塘山，市府完成遷葬後，打造成為綠地。（記者陳文嬋攝）

高雄歷史博物館歷經半年，完成「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻。（高雄歷史博物館提供）

高雄歷史博物館歷經半年，完成「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻。（高雄歷史博物館提供）

高雄歷史博物館歷經半年，完成「敕建鳳山昭忠祠碑」復刻。（高雄歷史博物館提供）

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