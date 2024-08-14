豬肉價格居高不下 雲林肉品市場估秋節後回穩

中元節將至豬肉需求大增，昨（13日）全國拍賣行情每公斤97.32元，雲林也達97.04元。（記者李文德攝）

2024/08/14 16:06

〔記者李文德／雲林報導〕中元節將至，豬肉需求大增，因天氣炎熱加上凱米颱風襲台，造成豬隻拍賣價格居高不下，一度還飆破百元創今年新高，雲林縣肉品市場表示，高豬價情況預估中秋節過後才能逐漸回穩。

全國豬隻拍賣行情資料顯示，4月份開始規格豬平均拍賣價格每公斤從80元左右，一路攀升到昨天每公斤97.32元，雲林肉品市場平均價格也達97.04元，持續維持高價。

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雲林縣肉品市場業務課長曾俊賢表示，先前因夏天高溫，導致豬隻吃不下飯又下痢，供應量減少才導致價格上升，再加上凱米颱風上月底侵台，造成中南部縣市部分養豬場淹水，無法順利將豬載上車拍賣，停班停課那幾天僅有幾處市場拍賣，也導致需求量暴增，全國拍賣平均價還一度破百元，到目前為止才逐步控制在每公斤95至98元區間，仍居高不下。

曾俊賢指出，凱米颱風重創中南部，如雲林沿海鄉鎮有的養豬戶，有的成豬、仔豬也因此淹死，才導致供應量稍減，價格遲遲無法回穩，加上現已屆中元節，供應量逐漸提升，原雲林每日平均交易量約2300頭，至今已突破平均數，預估週五將達交易量最高峰，可能有2700至2800頭左右，但祭拜需求增，估計雲林縣拍賣豬價還是會維持每公斤95至96元左右。

至於什麼時候能夠回穩？曾俊賢預估，需要等中秋節過後，供應及價格才會趨於平穩。

雲縣肉品市場預估豬價回穩可能要等到中秋節過後。（記者李文德攝）

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