為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豬肉價格居高不下 雲林肉品市場估秋節後回穩

    中元節將至豬肉需求大增，昨（13日）全國拍賣行情每公斤97.32元，雲林也達97.04元。（記者李文德攝）

    中元節將至豬肉需求大增，昨（13日）全國拍賣行情每公斤97.32元，雲林也達97.04元。（記者李文德攝）

    2024/08/14 16:06

    〔記者李文德／雲林報導〕中元節將至，豬肉需求大增，因天氣炎熱加上凱米颱風襲台，造成豬隻拍賣價格居高不下，一度還飆破百元創今年新高，雲林縣肉品市場表示，高豬價情況預估中秋節過後才能逐漸回穩。

    全國豬隻拍賣行情資料顯示，4月份開始規格豬平均拍賣價格每公斤從80元左右，一路攀升到昨天每公斤97.32元，雲林肉品市場平均價格也達97.04元，持續維持高價。

    雲林縣肉品市場業務課長曾俊賢表示，先前因夏天高溫，導致豬隻吃不下飯又下痢，供應量減少才導致價格上升，再加上凱米颱風上月底侵台，造成中南部縣市部分養豬場淹水，無法順利將豬載上車拍賣，停班停課那幾天僅有幾處市場拍賣，也導致需求量暴增，全國拍賣平均價還一度破百元，到目前為止才逐步控制在每公斤95至98元區間，仍居高不下。

    曾俊賢指出，凱米颱風重創中南部，如雲林沿海鄉鎮有的養豬戶，有的成豬、仔豬也因此淹死，才導致供應量稍減，價格遲遲無法回穩，加上現已屆中元節，供應量逐漸提升，原雲林每日平均交易量約2300頭，至今已突破平均數，預估週五將達交易量最高峰，可能有2700至2800頭左右，但祭拜需求增，估計雲林縣拍賣豬價還是會維持每公斤95至96元左右。

    至於什麼時候能夠回穩？曾俊賢預估，需要等中秋節過後，供應及價格才會趨於平穩。

    雲縣肉品市場預估豬價回穩可能要等到中秋節過後。（記者李文德攝）

    雲縣肉品市場預估豬價回穩可能要等到中秋節過後。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播