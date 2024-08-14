「最美家蛇」一口氣出現2尾 女屋主衝土地公廟拜拜

苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅於13日上午8點多，室內室外同時各出現1尾黑眉錦蛇，經住戶捕捉後野放。（民眾提供）

2024/08/14 15:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅，昨（13）日同時出現2尾保育類野生動物黑眉錦蛇，雖該蛇無毒，但邱姓女屋主也被其神出鬼沒的現身嚇了一跳，趕緊急電剛出門上班的兒子返家捉捕後野放，因民間相傳黑眉錦蛇是土地公的化身，邱女也到住家管轄的土地公廟拜拜。

邱女表示，住家旁有農田，去年曾有1尾黑眉錦蛇跑入家中，所以有加強住家排水口、紗窗及紗門等防範，結果昨天上午8點多，住家室內及室外庭院又同時各出現1尾長皆約40公分的黑眉錦蛇。尤其在住家內被發現黑眉錦蛇，是在客廳與廚房間走道牆角，被發現前，她還2度通過，雖黑眉錦蛇無毒，但也慶幸沒有因此遭攻擊。

請繼續往下閱讀...

邱女說，因兒子之前擔任消防替代役，略懂捕蛇技巧，她發現住家遭蛇入侵後，趕緊打電話給剛出門上班的兒子返家捕捉，並帶至郊區野放。因民間相傳黑眉錦蛇是土地公的化身，她也隨即到住家管轄的土地公廟拜拜。

縣府農業處自然生態保育科指出，黑眉錦蛇無毒，棲地與人類生活範圍重疊，常出現在民宅附近，因其斑紋漂亮有「最美家蛇」之稱，但因過度捕捉，數量大量減少，被行政院農業部公告之第3級保育類野生動物。

自然生態保育科指出，因黑眉錦蛇可長至2至3公尺，依此個案體型來看，屬幼蛇，因時序入秋，許多幼蛇孵化，且開始囤積能量準備度冬，因此蛇類活動更加頻繁。

自然生態保育科也提醒，依野生動物保育法規定，保育類野生動物未經主管機關許可，不得任意獵捕、騷擾及虐待。不過，野保法第21條也指出，若有危及公共安全或人類性命之虞者等情況緊急外，得以不經主管機關許可獵捕，因此個案住戶自行捕捉後野放，並無不法。

不過，自然生態保育科也建議基於人身安全，還是請民眾通報119，由消防局委託專業捕蛇人員處理，更為適當。

苗栗縣消防局統計受理委託捕蛇案件，今年1至7月捕捉臭青公315尾、 黑眉錦蛇308尾、眼鏡蛇277尾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法