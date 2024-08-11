怎麼畫線的？愛車早上停汽車格 他中午牽車驚見「底下變機車格」

一名車主早上將車停在汽車格內，中午回來竟發現停車格被畫成「機車停車格」。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

2024/08/11 20:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你有遇過嗎？一名車主早上將車停在汽車格內，只不過離開一段時間，回來竟發現愛車下的停車格，被改畫成「機車停車格」，令他感到傻眼，「很好奇他們怎麼畫線的？」。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發文PO出照片並表示，一早停好車時，地板還是停車格，沒想到，中午來牽車時，竟變機車停車格。對此，原PO好奇，「早上停車時也沒看到任何公告啊，很好奇他們怎麼畫線的？」。

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根據原PO貼出的照片顯示，台北市停車管理工程處發通告表示，「本道路路邊因配合交通因素，於113年8月9日10時15分改繪成機車停車格，並請車主配合儘速駛離，以免遭《道路交通管理處罰條例》取締與告發。」並備註「本單係屬通告性質，不得作為證明之用。」

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「你的底盤應該已經有油漆」、「就是你不放電話在車上的悲哀」、「你再晚一點就被拖走了」、「看一下車子的前後輪，裡面根本還沒畫到線」、「輪胎位置沒有畫，應該是用滾輪長桿推進去畫的，不知道有沒有沾到底盤」、「我還有遇過早上是沒線，中午變成紅線的咧」。

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