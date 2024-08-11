為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    怎麼畫線的？愛車早上停汽車格 他中午牽車驚見「底下變機車格」

    一名車主早上將車停在汽車格內，中午回來竟發現停車格被畫成「機車停車格」。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

    一名車主早上將車停在汽車格內，中午回來竟發現停車格被畫成「機車停車格」。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

    2024/08/11 20:41

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕你有遇過嗎？一名車主早上將車停在汽車格內，只不過離開一段時間，回來竟發現愛車下的停車格，被改畫成「機車停車格」，令他感到傻眼，「很好奇他們怎麼畫線的？」。貼文曝光後，引起網友熱議。

    一名網友在臉書「爆料公社二社」發文PO出照片並表示，一早停好車時，地板還是停車格，沒想到，中午來牽車時，竟變機車停車格。對此，原PO好奇，「早上停車時也沒看到任何公告啊，很好奇他們怎麼畫線的？」。

    根據原PO貼出的照片顯示，台北市停車管理工程處發通告表示，「本道路路邊因配合交通因素，於113年8月9日10時15分改繪成機車停車格，並請車主配合儘速駛離，以免遭《道路交通管理處罰條例》取締與告發。」並備註「本單係屬通告性質，不得作為證明之用。」

    照片曝光後，網友紛紛留言表示，「你的底盤應該已經有油漆」、「就是你不放電話在車上的悲哀」、「你再晚一點就被拖走了」、「看一下車子的前後輪，裡面根本還沒畫到線」、「輪胎位置沒有畫，應該是用滾輪長桿推進去畫的，不知道有沒有沾到底盤」、「我還有遇過早上是沒線，中午變成紅線的咧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播