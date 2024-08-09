滿足機車停車需求要對症下藥 騎士：以排氣量分類太粗糙

台中市交通局今年2月於3處路外停車場，試辦開放重機停機車格。（資料照）（記者林承鴻攝）

2024/08/09 16:25

〔記者林承鴻／台北報導〕市區機車格一位難尋，重機尋找車位更是困難重重，台北市交通局試辦特規車格讓重機和機車共用，以及讓重機停放於2個機車格內，效果遭到質疑；台中市則試辦直接讓重機停機車格，大受騎士好評。騎士也指出以250cc作為重機及白牌機車分類標準，做法太粗糙且漏洞百出。

重機要停放一般機車格，車格大小是關鍵，記者查詢機車格尺寸規範，發現權責機關眾多，而且交通部、內政部及地方政府對機車格劃設規範均不同。內政部「市區道路及附屬工程設計規範」規定，機車停車帶以格位劃設時，單一車位橫向寬最小0.8公尺，車位縱向長最小2公尺。

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台北市政府2019年曾試辦機車格從每格1公尺改為0.7公尺，希望促成一車一格，減少插空隙、隨意移車等停車亂象。然而本報記者當時走訪發現，一格兩車、挪車等問題依然存在，民眾看到空位還是會擠進去，根本問題是機車位不夠。解決停車問題，除了法規要改，有沒有對症下藥，也考驗政府應變能力與執行力。

重機騎士蕭先生舉例，某車廠推出2款外型、大小幾乎一模一樣，但排氣量分別是250cc及300cc的機車，僅因為其中1台排氣量超過250cc標準，就只能停汽車格，顯示以250cc排氣量作為機車分類的標準並不合理，做法太粗糙。

台中市交通局今年2月創全台之先試辦開放重機停機車格，試辦計劃公文寫明，「大型重型機車以停放機車停車格內為原則，若車身太長、太寬無法停進機車格內，應改為停放汽車格」。這次試辦雖僅限於3處路外停車場，但普遍受重機騎士好評。

交通網紅「通勤者之歌」說，解決停車問題，具體手段如車輛進入市區須付進城費，市府沒有動作。他認為可增加收費路段或提高停車費用，以提高車格流動率；又或者以實體分隔落實一格一車，避免車子卡住出不來或腳踢到受傷，並提供智慧動態停車資訊，提高停車體驗，都是解決停車問題的方式。

交通部交通通訊傳播大樓地下停車場，可見重機停放於一般機車格內。（記者林承鴻攝）

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