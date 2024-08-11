不滿GPS定位動態回傳交通部 遊覽車業者要求自主管理

遊覽車示意圖。圖中業者與新聞事件無關。（資料照）

2024/08/11 17:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕為減少遊覽車事故，交通部規定遊覽車裝設GPS（全球定位系統）監控系統，異常時發出告警，並研議增設刷卡機，確保駕駛員未超時駕車。新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今（11日）發聲明，質疑交通部圖利設備廠商，改善紙上談兵的教育訓練才是解決之道。公路局說明，並未指定GPS廠商，也已加強規劃實車操作訓練。

2017年蝶戀花翻覆事故釀33死、11傷。交通部補助1萬856輛遊覽車設GPS監控系統，並介接業者車輛動態，即時監控，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，近期更研議裝設刷卡機，確認駕駛員身分及其工時。

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新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔、台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉11日發聲明，落實「實務」教育訓練、確保駕駛員素質才是要務，當前駕駛員3年定期回訓內容，都是紙上談兵。

聲明認為，交通部要求業者將GPS訊號介接回去，違反憲法第12條人民秘密通訊自由，主張應由業者自行管理，如遇重大事故再提供GPS資料，配合公部門調查。此外，勞動基準法已規定工時，公路局卻另定遊覽車駕駛工時，讓他們無所適從。

許景翔是業者也是駕駛員，他強調，不反對裝設GPS和刷卡機，但應由業者自主管理，並由交通部全額買單，以GPS來說，每輛車裝機費4000元，還要月繳160元租費；他質疑，交通部要求業者買電子產品，有圖利廠商之嫌，落實駕駛實務訓練才是降低事故的重點。

公路局表示，已針對經驗不足的駕駛員於特殊道路如山區、高快速公路等規劃實車操作訓練，內容並與遊覽車客運商業同業公會全國聯合會取得共識。

公路局指出，資訊介接方面，入法前均邀公、工會研商討論，且並未指定GPS裝設廠商；相關系統完成後，輔助業者提升安全管理、協助產業了解營運狀況，確有增進公共安全成效，社會大眾也持正面態度。

至於工時，公路局說，汽車運輸業管理規則規範的駕車與休息時間，是以勞基法為前提，並考量遊覽車營運特性及安全而定，並未逾越勞基法；後續會持續向聲明團體了解訴求，積極溝通。

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