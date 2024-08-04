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國1彰化段連環撞！ 遊覽車頭半邊削爛 7乘客送醫

車禍造成遊覽車車頭幾乎被削掉一半，且無法開啟車門，消防員只好架起梯子從遊覽車窗爬入車內救援。（民眾提供）

車禍造成遊覽車車頭幾乎被削掉一半，且無法開啟車門，消防員只好架起梯子從遊覽車窗爬入車內救援。（民眾提供）

2024/08/04 11:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號中山高速公路北向202.8公里彰化秀水路段，今（4日）凌晨3點多時發生大貨車、遊覽車及一輛小客車碰撞事故，其中遊覽車撞擊力道大，右半車頭幾乎被削掉一半，令人怵目驚心，車禍造成7人受傷（均是客運乘客）就醫後皆無生命危險。詳細事故原因尚待國道警方釐清。

這起車禍發生在今天凌晨3時48分許，消防局接獲報案，中山高速公路北向北向202.8公里，彰化秀水路段發生一輛大貨車、一輛統聯遊覽車及一輛小客車3車連環追撞事故，立即派遣彰化、秀水等消防分隊出動消防車2輛、救護車5輛，消防人員15人到場搶救。

消防員到場後，發現遊覽車車頭受損嚴重，且無法開啟車門，只好架起梯子從遊覽車窗爬入車內救援，發現車內有7名乘客分受到撕裂傷、擦傷等傷勢，其中3人需要頸圈固定，並以長背板固定後，由消防員協助從車窗救出車外，另4名傷者則自行爬出車外，7名傷者隨後被分送彰化基督教醫院及秀傳醫院，都無生命危險。

警方初步調查，事發時，大貨車行駛外側車道撞擊前方不明車號半聯結車後，遭撞統聯遊覽車撞擊而翻覆，而統聯遊覽車則在撞擊後偏移至內側車道，再遭1部小客車撞擊。最後事故於5時17分排除，5時35分恢復通車。

國道三隊表示，大貨車王姓駕駛（35歲）、小客車黃姓駕駛（38歲）及統聯遊覽車駕駛（50歲）等3人，均無酒駕情形，3人均未有明顯傷勢也都未送醫，肇事原因將持續調查釐清。

車禍造成7名遊覽車乘客受傷，隨後被分送彰化基督教醫院及秀傳醫院，都無生命危險。（民眾提供）

車禍造成7名遊覽車乘客受傷，隨後被分送彰化基督教醫院及秀傳醫院，都無生命危險。（民眾提供）

國道1號北向202.8公里彰化秀水路段，4日清晨發生3車碰撞事故，其中遊覽車撞擊力道大，右半車頭幾乎被削掉一半，令人怵目驚心。（民眾提供）

國道1號北向202.8公里彰化秀水路段，4日清晨發生3車碰撞事故，其中遊覽車撞擊力道大，右半車頭幾乎被削掉一半，令人怵目驚心。（民眾提供）

國道1號彰化秀水路段，4日清晨發生遊覽車碰撞事故，造成遊覽車7名乘客輕傷送醫，消防員架梯子從車窗協助傷者走出車外。（民眾提供）

國道1號彰化秀水路段，4日清晨發生遊覽車碰撞事故，造成遊覽車7名乘客輕傷送醫，消防員架梯子從車窗協助傷者走出車外。（民眾提供）

國道1號北向202.8公里彰化秀水路段，4日清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，大貨車被撞到翻車。（民眾提供）

國道1號北向202.8公里彰化秀水路段，4日清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，大貨車被撞到翻車。（民眾提供）

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