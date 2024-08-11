為何看到林郁婷奪金會感動？ 周軒：在她身上看到台灣寫照！

林郁婷奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌。（記者陳志曲攝）

2024/08/11 17:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌，這段時日頂住外界針對其生理性別的污衊與質疑，為台灣拿下史上首面拳擊奧運金牌，令不少國人相當感動。政治工作者周軒今天（11日）有感而發表示，他之所以看到林郁婷奪金久久不能自已，是因為在林郁婷身上見到台灣的寫照！

因去年國際拳總（IBA）在沒有公開證據和檢測報告的情況下單方面取消世錦賽資格，林郁婷這次遠征巴黎奧運被炒作性別爭議，加上《哈利波特》作者JK羅琳跳出來質疑，致使該爭議受到國際關注。可即使遭受汙衊，林郁婷絲毫不受影響，一路過關斬將，並於台灣時間11日凌晨在奧運拳擊女子57公斤級金牌戰以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），完成「金牌大滿貫」生涯紀錄。

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周軒今天在臉書發文表示，「台灣從來沒有被中國統治過，有一天突然有人說『台灣是中國的一部分，你的名字叫中國台灣』，然後四處抹滅台灣的存在、台灣的榮耀。林郁婷從小到大都是個女生，有一天突然有人告訴她『妳的基因有問題，妳是個男的』，然後四處抹滅林郁婷的努力，林郁婷的榮耀。」

「台灣與林郁婷都被迫要用更加倍的努力，向世界證明自己。我一直在想為什麼看到林郁婷奪金的時候，心裡的震動久久不能平息。後來我才發現，原來那個在擂台上用拳頭抵抗對手與來自四面八方惡意的身影，其實就是台灣的寫照。」

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