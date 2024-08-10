南投縣環保志工趣味競賽 漳和里清掃接力賽奪冠

南投縣環保志（義）工趣味競賽，進行清掃接力賽，比賽結果，由南投市漳和里奪冠。（記者張協昇攝）

2024/08/10 16:32

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府環保局，今（10）日在漳興國小舉辦環保志工、義工群英會趣味競賽，共有12隊近300位志工、義工參加環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及清掃接力賽4項趣味競賽活動，其中南投市內新社區志工、義工拿下環保金頭腦、資源灌籃高手兩項第1名；南投市三興社區志工、義工榮獲資源分類王；南投市漳和里志工、義工則最會掃地，在清掃接力賽奪冠。

今天的趣味競賽活動，由環保金頭腦打頭陣，考驗環保志工、義工相關環保知識，有些題目頗具難度，平時若不做功課，對環保知識有所涉獵，恐怕還答不出來；清掃接力賽則驗證環保志工、義工們平時打掃街道等環境的功力有無扎實，看似只是趣味競賽，但4項競賽活動設計，都與環保志工、義工們平時服務工作內容有關。

請繼續往下閱讀...

南投縣環保局長李易書說，希望透過趣味競賽方式，培養縣內環保志工、義工們的凝聚、向心力，同時也能在遊戲過程中，學習環境知識，各項比賽第1名除可獲得8000元獎金，將於10月底代表南投縣前往花蓮縣參加環境部舉辦的「全國環保志（義）工群英會」趣味競賽，向全國各縣市展現南投縣環保志工、義工的專業環保知識與活力。

南投縣環保志工趣味競賽資源灌籃高手項目，參賽者必須答對題目後將塑膠球投進籃中。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法