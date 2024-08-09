暨大公行系學會限動貼民眾黨實習資訊 學生批下一步召募黨員?

國立暨大公行系學會IG限動，轉貼民眾黨青年部召募政治幕僚實習訊息。（圖擷自暨大公行學系學會IG）

2024/08/09 23:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨南國際大學公共行政與政策學系的IG限動，今日轉發民眾黨青年團召幕幕僚實習訊息，1小時實習津貼190元，有學生發現後，批評此舉是政黨想滲透校園。校方表示，這是系學會小編轉貼資訊，校方並未介入，但會告知系學會政黨訊息較敏感，以後不要再轉貼。

該則貼在暨大公行系學會IG限時動態的訊息，來自民眾黨青年黨部，對象是針對該系的老師和同學，訊息內容主要是指該黨積極鼓勵青年參與公共事務，青年部要召募政治幕僚，到該黨中央黨部、立委及縣市議員辦公室實習，實習期間為2個月，每週實習天數2天半，每日以8小時為上限，每月上限80小時，1小時實習津貼190元（含勞健保），訊息中有報名連結網址，並有民眾黨電子信箱和青年部電話。

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該則公行系學會的IG限動，引發學生的討論，並有人貼到網路平台，有學生認為民眾黨青年部資訊貼在系學會IG非常不恰當，並指過去都沒有政黨會到系學會貼類似訊息，現在還大剌剌地進入校園，貼了召募政治幕僚實習之後，下一步難道也要幫忙召募黨員？

暨大表示，這是系學會一位小編轉貼的訊息，據了解會轉貼是認為政黨與公共行政有關，貼文瀏覽時間限定廿四小時內。學校也未介入，但因政黨資訊在校園較敏感，會請該系未來不要再轉貼政黨的訊息。

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