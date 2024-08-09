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卑南遺址公園挖坑防淹「比照考古」 族人：會不會挖到阿公的阿公

卑南遺址公園挖掘告示，吸引遊客駐足圍觀。（記者劉人瑋攝）

卑南遺址公園挖掘告示，吸引遊客駐足圍觀。（記者劉人瑋攝）

2024/08/09 22:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕卑南遺址公園入口一帶近來立著「考古工作發掘執行中」告示，一批人員埋頭挖掘，路過遊客駐足好奇「挖到什麼寶」，有族人反映，「早上就看到有人像在挖地瓜」，也有族人看到告示認為，「會不會挖到阿公的阿公」。地主史前文化博物館說，是挖集水坑減緩淹水，因為底下遺址甚多，因此才小心行事，預計挖近2個月。

底下遺址多 小心以防萬一

施工地點在大馬路邊，還設立告示牌，更讓台中、台北和台南來的遊客好奇駐足，「到底挖到什麼寶」。館方人員說，先探勘16孔後，好不容易找到底下沒有遺址的施工現址，才敢動工挖集水坑，但為防萬一仍小心進行，未來大雨匯入坑內，會再以抽水馬達排往遠處，加速淹水消退。

只是當地部落族人匆匆看到，誤會「模樣很像在挖地瓜」，當地知名陸姓族人說，可能會挖到「阿公的阿公」，畢竟太多族先埋在那裡。館方說，主要遺跡在靠近火車站，工程處並不會有史前人骨骸，「就算有，在世族人根本認不得、久到難以分辨血緣關係」

其實，每次颱風，卑南遺址公園所在的南王里到隔壁卑南鄉下賓朗都會淹水，南王部分，館方說，太多史前遺跡，難以大興土木進行防洪或排水工程，「連附近農地動用怪手都要先申請」，經里長彭靖佳與立委黃建賓努力才得以順利動工。

要挖2個月 怪手一天完成

雖然可以動工，但位在遺址敏感區，甚至卑南遺址分布範圍約百公頃，可謂台東車站一帶的地底處處都有史前人類活動痕跡，甚至在公園拾得的碎陶片，館方也宣稱是以往農民整地挖到史前文化的陶罐碎片隨手丟棄的。館方說，為了以防萬一，即使已先探勘後發現底下無遺址，但慎重其事才以人工發掘，「當然以怪手挖掘不到一天就完成」。

挖掘告示吸引遊客駐足圍觀。（記者劉人瑋攝）

挖掘告示吸引遊客駐足圍觀。（記者劉人瑋攝）

隨處可拾得的，館方表示是被農民整地翻攪過、丟棄一旁的碎陶片。（記者劉人瑋攝）

隨處可拾得的，館方表示是被農民整地翻攪過、丟棄一旁的碎陶片。（記者劉人瑋攝）

這是近幾天的工作進度，在比照考古工作下，只能謹慎挖掘。（記者劉人瑋攝）

這是近幾天的工作進度，在比照考古工作下，只能謹慎挖掘。（記者劉人瑋攝）

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