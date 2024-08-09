林口泰山五股8/12起停水 台水設13處臨時供水站

新北市林口泰山五股地區12日起停水，請民眾儲水，台水設13處臨時供水站（新北市水利局提供）

2024/08/09 16:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣自來水公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等六合一工程」施工停水，林口全區將於12日8點起至24點止停水計16小時；泰山五股部分地區於12日8點起至13日2點止停水計18小時；泰山部分地區於12日8點起至13日7點止停水計23小時，停水戶數總計6萬668戶（直供戶2,267戶），新北市水利局將協助設置13處臨時供水站及水車隨時待命。

水利局表示，因停水時間超過12小時，請民眾儲水備用，建議於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

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停水時間及地區：

一、12日8點起至凌晨24點止停水（計16小時），影響範圍為林口區全區。

二、12日8點起至13日2點止停水（計18小時），泰山區及五股區影響範圍如下:泰山區:大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）。 五股區：福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路）。

三、113年8月12日8時起至113年8月13日7時止（計23小時），影響範圍為:泰山區大科里南林路。

13處臨時供水站位置：1. 新北市林口區南勢二街154號（南勢市民活動中心）

2. 新北市林口區公園路46號（麗林國小）3. 新北市林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局）4. 新北市林口區自強三街（贊天宮）5. 新北市林口區林口路237號（林口路竹林路口）6. 新北市林口區仁愛路1段378號（林口區公所）7. 新北市林口區仁愛路1段2號（師範大學）8. 新北市林口區民權路165號（湖南市民活動中心）

9. 新北市林口區竹林路350號斜對面10. 新北市泰山區大科路300號（大科里民活動中心）11. 新北市泰山區泰林路3段22號（黎明技術學院）12. 新北市五股區登林路81號（新加坡花園城堡）13. 新北市五股區徳音里外寮路1號。

如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽免付費專線：1910，林口服務所：（02）2603-1880，泰山營運所：（02）2909-7480，停水消息請上網查詢 www.water.gov.tw。#

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