凱米重創雲林災後復建需逾百億 工程會現勘：即報即審

公共工程委會等中央部會人員到雲林縣府了解凱米颱風地方災損狀況及復建需求。（記者黃淑莉攝）

2024/08/09 15:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風重創雲林，根據縣府統計整體災後重建經費逾百億元，其中有緊急需求約13億元，公共工程委員會副主委李怡德今（9）日率中央8部會10多個機關到雲林了解地方災損狀況及復建需求，李怡德表示，復建工程採即報即審方式，工程會會在最快時間請中央對應部會協同，讓地方可以及早處理。

工程會副主委李怡德今天會同農業部、水利署、交通部、內政部等部會人員到雲林，先聽取縣府災後復建規劃簡報及意見交流，隨後前往古坑豬母墓埔橋現勘。

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根據縣府簡報，凱米颱風災情分布全縣，為典型多點式災害，災情以淹水、路樹傾倒、道路損毀、土石流、山崩及電力事故，也造成縣內既有防災設施損毀，像古坑土石流防洪壩全數遭土石掩埋失去功能，初估整體災後重建復原經費須100億元以上，其中有急迫需求約12.8億元。

雲林縣長張麗善指出，凱米颱風累積雨量超過防洪標準，水林甚至超過200年的防洪保護標準，雲林轄內區域排水都受到嚴重衝擊，希望中央不只在搶救災部分工程，後續整個的治理工程也都能夠全力支持，讓鄉親的生命財產得到保障，也把災害及傷害降到最低。

李怡德表示，凱米颱風在各地造成災害都很嚴重，今天到雲林實地了解及交流，後續會秉持即報即審方式，只要有急迫性可以馬上進行，而且這次重建工作希望不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，會要求各部會做好分工以整合式方式來進行，避免未來重複式致災。

李怡德說，工程會實際看過連江、宜蘭、雲林等縣市，這次災害以淹水、道路邊坡防護受損最嚴重，行政院長卓榮泰已邀集相關部會首長研擬系統性、整合性方式做長遠規劃，也就是救急外，希望能夠提供治水防洪、交通系統等相關建設長治久安的作法。

公共工程委員會副主委李怡德、雲林縣長張麗善針對地方災後重建多次交換意見。（記者黃淑莉攝）

古坑豬母墓埔橋在凱米颱風期間受損基礎沉陷。（記者黃淑莉攝）

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