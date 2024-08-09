凱米重創雲林災後復建需逾百億 工程會現勘：即報即審
〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風重創雲林，根據縣府統計整體災後重建經費逾百億元，其中有緊急需求約13億元，公共工程委員會副主委李怡德今（9）日率中央8部會10多個機關到雲林了解地方災損狀況及復建需求，李怡德表示，復建工程採即報即審方式，工程會會在最快時間請中央對應部會協同，讓地方可以及早處理。
工程會副主委李怡德今天會同農業部、水利署、交通部、內政部等部會人員到雲林，先聽取縣府災後復建規劃簡報及意見交流，隨後前往古坑豬母墓埔橋現勘。
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根據縣府簡報，凱米颱風災情分布全縣，為典型多點式災害，災情以淹水、路樹傾倒、道路損毀、土石流、山崩及電力事故，也造成縣內既有防災設施損毀，像古坑土石流防洪壩全數遭土石掩埋失去功能，初估整體災後重建復原經費須100億元以上，其中有急迫需求約12.8億元。
雲林縣長張麗善指出，凱米颱風累積雨量超過防洪標準，水林甚至超過200年的防洪保護標準，雲林轄內區域排水都受到嚴重衝擊，希望中央不只在搶救災部分工程，後續整個的治理工程也都能夠全力支持，讓鄉親的生命財產得到保障，也把災害及傷害降到最低。
李怡德表示，凱米颱風在各地造成災害都很嚴重，今天到雲林實地了解及交流，後續會秉持即報即審方式，只要有急迫性可以馬上進行，而且這次重建工作希望不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，會要求各部會做好分工以整合式方式來進行，避免未來重複式致災。
李怡德說，工程會實際看過連江、宜蘭、雲林等縣市，這次災害以淹水、道路邊坡防護受損最嚴重，行政院長卓榮泰已邀集相關部會首長研擬系統性、整合性方式做長遠規劃，也就是救急外，希望能夠提供治水防洪、交通系統等相關建設長治久安的作法。