振興谷關觀光 參山風管處將推出50萬元消費券

立法院副院長江啟臣會勘谷關觀光產業現況。（記者張軒哲攝）

2024/08/09 15:18

〔記者張軒哲／台中報導〕花蓮地震、凱米颱風影響谷關、梨山地區觀光休憩產業，高山飯店業者暑假業績慘澹，立法院副院長江啟臣邀請相關單位舉行觀光休憩產業振興會議，站在第一線與在地協會、居民討論觀光振興方案。參山國家風景管理處今日指出，正在研擬推出50萬元谷關消費券，激勵住宿遊客可以振興地方經濟，盼能打造「台灣由布院」。

谷關地區連外道路暢通，卻因位處中橫起點，遭到「中橫中斷」的錯誤訊息影響，更讓民眾望而卻步，連帶影響在地產業發展。今年5月中他曾邀集相關單位召開會議，討論振興谷關、梨山等山城地區的觀光休憩產業，會中也談論到可舉辦「山谷音樂祭」等類似活動。

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市議員吳振嘉說，可邀請市府原民會、客委會舉辦「原客音樂會」，在地協會提出辦理「大甲溪音樂祭」，這些建議行政單位都可一併納入考量，再統整地方需求後，提出最適合的活動舉辦，配合市府新聞局與觀光旅遊局的行銷宣傳力量，打團體戰才能有加乘效果。

江啟臣說，花蓮強震後，谷關住房率一度降到僅剩兩成，近期市府有80萬獎勵金，參山國家風景管理處最快將從下個月起，推出50萬元谷關消費券，激勵住宿遊客可以振興地方經濟，要提振谷關觀光。

參山處表示，目前共投入三處梨山觀光景點建設，包含松鶴部落河濱景觀工程、梨山耶穌堂修復工程及谷關捎來步道設施及環境整建工程；梨山地區也舉行活動，有「山谷燈光節」、「雲端上的婚禮」及「溫泉淡季行銷」等。參山也提到，近期也提出「旅遊獎勵金」、「在地接駁服務」、「部落觀光產業輔導」等方式，行銷在地觀光；目前下半年也有原定振興方案執行中，包含持續加強媒體宣傳，提出旅遊獎勵金等，而梨山新佳陽部落展演廣場設施新建工程，也將於今年12月完工。

谷關溫泉區夏季住宿業績不佳。（記者張軒哲攝）

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