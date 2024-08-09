青黃不接！西螺果菜市場批發價每公斤50多元 回穩需半個月

凱米颱風後蔬菜還在復耕階段，現處於青黃不接期，蔬菜價格仍在高檔，不過空心菜因天氣回穩生長順暢，到貨量增加，價格較颱風後下跌。（記者黃淑莉攝）

2024/08/09 13:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到上月底凱米颱風重創，全國蔬菜產區損失慘重，目前還在復耕階段，市場供應青黃不接，西螺果菜市場批發價平均每公斤飆至50多元，短期葉菜類包括小白菜、青江白菜、莧菜價格仍偏高，花果類絲瓜、苦瓜因量少每公斤要140多元。西螺果菜市場董事長蔡德福今（9）日說，預估還需半個月菜價才會回穩。

蔡德福表示，凱米颱風強降雨、加上淹水，菜園泡水蔬菜根部腐爛，颱風後又出大太陽，經過曝曬全軍覆沒，現還在復耕階段，蔬菜供給量沒有恢復，這幾天市場批發價平均價格每公斤飆至50多元，昨天52.2元，今天也有51、52元。

請繼續往下閱讀...

蔡德福指出，目前青黃不接，颱風後西螺果菜市場每日到貨量約500多公噸，較平常7、800公噸減少約3、4成，減少原因是葉菜類、花果類減少。

往年颱風後引起關注的「菜王」高麗菜均價約40多元，到貨量穩定，主要是進口及先前冷藏釋出。

西螺果菜市場表示，小白菜、青江白菜、蚵白菜、莧菜都還在復耕階段，價格偏高，不過空心菜因氣候穩定、生長順暢，到貨量提升，相較颱風後價格已下跌，平均每公斤約38、39元。

孫姓家庭主婦說，這幾天到市場看不到絲瓜，有苦瓜但價格貴，葉菜類芹菜很貴，空心菜上週一把還要3、40元，今天一把25元，但辣椒、青蔥一樣「貴參參」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法