為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

青黃不接！西螺果菜市場批發價每公斤50多元 回穩需半個月

凱米颱風後蔬菜還在復耕階段，現處於青黃不接期，蔬菜價格仍在高檔，不過空心菜因天氣回穩生長順暢，到貨量增加，價格較颱風後下跌。（記者黃淑莉攝）

凱米颱風後蔬菜還在復耕階段，現處於青黃不接期，蔬菜價格仍在高檔，不過空心菜因天氣回穩生長順暢，到貨量增加，價格較颱風後下跌。（記者黃淑莉攝）

2024/08/09 13:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到上月底凱米颱風重創，全國蔬菜產區損失慘重，目前還在復耕階段，市場供應青黃不接，西螺果菜市場批發價平均每公斤飆至50多元，短期葉菜類包括小白菜、青江白菜、莧菜價格仍偏高，花果類絲瓜、苦瓜因量少每公斤要140多元。西螺果菜市場董事長蔡德福今（9）日說，預估還需半個月菜價才會回穩。

蔡德福表示，凱米颱風強降雨、加上淹水，菜園泡水蔬菜根部腐爛，颱風後又出大太陽，經過曝曬全軍覆沒，現還在復耕階段，蔬菜供給量沒有恢復，這幾天市場批發價平均價格每公斤飆至50多元，昨天52.2元，今天也有51、52元。

蔡德福指出，目前青黃不接，颱風後西螺果菜市場每日到貨量約500多公噸，較平常7、800公噸減少約3、4成，減少原因是葉菜類、花果類減少。

往年颱風後引起關注的「菜王」高麗菜均價約40多元，到貨量穩定，主要是進口及先前冷藏釋出。

西螺果菜市場表示，小白菜、青江白菜、蚵白菜、莧菜都還在復耕階段，價格偏高，不過空心菜因氣候穩定、生長順暢，到貨量提升，相較颱風後價格已下跌，平均每公斤約38、39元。

孫姓家庭主婦說，這幾天到市場看不到絲瓜，有苦瓜但價格貴，葉菜類芹菜很貴，空心菜上週一把還要3、40元，今天一把25元，但辣椒、青蔥一樣「貴參參」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風後菜價漲幅大 桃市釋出冷藏蔬菜因應
2024/08/04 14:19

凱米颱風後菜價漲幅大 桃市釋出冷藏蔬菜因應
台北香菜每公斤飆破千元 估月底回穩
2024/08/07 05:30

台北香菜每公斤飆破千元 估月底回穩

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
菜王之王！ 香菜每公斤拍賣價飆破千元
2024/08/08 06:34

菜王之王！ 香菜每公斤拍賣價飆破千元
香菜批發價每公斤飆破千元 小吃店、蔬果店進不起貨
2024/08/06 17:33

香菜批發價每公斤飆破千元 小吃店、蔬果店進不起貨

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播